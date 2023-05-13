Чому Кейт Міддлтон та Меган Маркл так і не одягли намисто, яке носила принцеса Діана

Покійна принцеса Уельська носила це намисто на гала-вечорі "Лебединого озера" у Королівському Альберт-Холі у червні 1997 року.

Принцеса Уельська і герцогиня Сассекська носили безліч коштовностей, що раніше належали їхній покійній свекрусі принцесі Діані, але є одне особливе намисто, яке обидві королівські особи випустили з поля зору — намисто з діамантами і перлиною наслідом її перед смертю. Про це пише Hello.

Неймовірна прикраса, створена ювелірами Crown Garrard ще в 1997 році, була зроблена зі 178 діамантів загальною вагою 51 карат і п'яти однакових 12-міліметрових перлин Південних морів.

Діана представила коштовність, яка, як вважається, була першою, яку вона обрала сама, а не запозичила у Корони, на гала-вечорі Лебединого озера у Королівському Альберт-Холлі у червні 1997 року.

Принцеса Діана в Королівському Альберт-Холі у червні 1997 року Фото: Getty

Хоча Діана брала участь у розробці та створенні дорогоцінного прикраси за багато місяців до його дебюту, всупереч повідомленням, королівська особа ніколи не мала намисто. Після офіційного виходу принцеса Діана повернула намисто Девіду Томасу в Garrard, який пізніше зробив пару сережок з діамантами і перлами з платини. Проте вони були закінчені, оскільки Діана померла у серпні цього року.

Після її смерті, сім'я принцеси Діани дозволила продаж коштовності приватному покупцю, спрямувавши частину виручки до ЮНІСЕФу.

Евелін Пумелек, яка очолювала відділ ювелірного дизайну в Garrard із 1996 по 1998 рік, розповіла, що неймовірні намисто та відповідні сережки, відомі як "Лебедине озеро", будуть виставлені на аукціон наступного місяця.

Також Фокус писав про улюблені прикраси принцеси Діани, якими тепер володіють Кейт Міддлтон та Меган Маркл.