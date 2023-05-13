Євробачення-2023: як голосувати у фіналі конкурсу

У фіналі конкурсу, який розпочнеться вже за лічені години, свої номери представлять учасники з 26 країн. І після їхнього виступу розпочнеться голосування.

13 травня о 22:00 за київським часом у британському Ліверпулі розпочнеться гранд-фінал 67-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Учасники з 26 країн-учасниць, представники яких були відібрані у двох півфіналах, а також представники України та "великої п'ятірки" боротимуться за перемогу.

Трансляцію можна буде подивитися на кількох ресурсах, у тому числі на офіційному Youtube-каналі конкурсу.

Трансляція "Євробачення 2023"

У гранд-фіналі, як і у півфіналах, голосувати за свою країну не можна. Українці зможуть проголосувати за фаворитів кількома способами.

Як голосувати у фіналі "Євробачення-2023"

у програмі Eurovision Song Contest, яка доступна для встановлення на пристрої iOS та Android;

на сайті www.esc.vote;

відправивши SMS із номером учасника на номер 7576.

Наприкінці шоу ведучі від країн-учасниць оголосять оцінки конкурсантам від професійного журі кожної країни. Загальну кількість глядацьких балів та журі оголосять організатори конкурсу.

Нагадаємо, у фіналі на ліверпульській сцені виступатимуть не лише учасники, а й українські запрошені зірки. Відомо, що відкриє фінал гурт-переможниця минулого року Kalush Orchestra.

Також виступатимуть переможці минулих років – Джамала та, ймовірно, Руслана. Окрім цього — гурт Go_A, Тіна Кароль та Вєрка Сердючка, чий виступ на "Євробачення" досі залишається одним із найпопулярніших номерів.

Також виступатимуть зірки "Євробачення" з інших країн. А у фіналі покажуть перформанс The Liverpool Songbook (Ліверпульська збірка пісень).

Крім цього, до вже відомих ведучих приєднається британець Грем Нортон, який коментує захід у Великій Британії з 2009 року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що букмекери остаточно визначилися з п'ятіркою найкращих та припустили, що переможе представниця Швеції Лорін. Раніше вона вже перемагала у 2012 році із композицією Euphoria.