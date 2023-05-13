Сердючка станцювала під пісню TVORCHI за лаштунками Євробачення-2023 (відео)

Андрій Данилко у сценічному образі Вєрки Сердючки привернув до себе увагу чорною футболкою з написом великими літерами "F*ck the war" (До біса війну).

Вєрка Сердючка (сценічний образ Андрія Данилка) за лаштунками конкурсу Євробачення-2023 поспілкувалася та потанцювала з українським гуртом TVORCHI, який представляє на пісенному конкурсі нашу країну. Відповідне відео гурт розмістив на своїй офіційній сторінці в інстаграмі у суботу, 13 травня.

Вєрка Сердючка з'явилася за лаштунками сцени Євробачення у своєму впізнаваному сценічному костюмі зі срібною п'ятикутною зіркою на голові. На ногах у неї були білі колготи та срібні балетки. Також на Сердючці були затемнені окуляри.

Разом із Данилком у сценічному образі з'явилася і "мама" Сердючки, яку грає Інна Білоконь. До речі, на артистах були одягнені футболки, на яких білою фарбою було написано напис "F*ck the war" (До біса війну).

Сердючка та її мама почали запально танцювати під пісню, яку співав фронтмен гурту TVORCHI. Замість мікрофона він використав "дудку", з якою часто приходять на матчі футбольні фанати. Наприкінці імпровізованого виступу Сердючка відібрала у музиканта "мікрофон" і подуділа у нього сама.

Опубліковане в інстаграмі відео з гуртом TVORCHI та Сердючкою було підписано так: "Давайте відверто, всі ми розуміємо, хто головна зірка "Євробачення".

Нагадаємо, 13 травня ЗМІ писали про те, чому виступи українок "порвали" Євробачення-2023. Виступи у першому півфіналі "Євробачення" українських співачок – Alyosha, Юлії Саніної та Марії Яремчук – зробили тріумф.

А 9 травня Вєрка Сердючка прибула до Ліверпуля на фінал Євробачення-2023. Відповідні фото, на яких артист Андрій Данилко позує зі сценічною "мамою" Інною Білоконь, виконавець опублікував у своєму Instagram-акаунті.