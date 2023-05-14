Кейт Міддлтон опублікувала закулісне відео зйомок для українського гурту

Принцеса Уельська зненацька з'явилася на початку шоу, зігравши партію на роялі. Для відео вона вибрала розкішну сукню та особливі сережки.

"Євробачення 2023" завершилося перемогою представниці Швеції Лорін, яка залишила за собою інших учасників. Але шоу розпочалося з ефектного кліпу переможців минулого року, українського гурту Kalush Orchestra. І ще ефектнішим воно стало, коли в ньому з'явилася принцеса Уельська. Пізніше в офіційному Instagram Кейт Міддлтон і принца Вільяма з'явилося відео того, що проходили зйомки.

На відео у кліпі спочатку було показано відео Віндзорського замку, а після Кейт Міддлтон за роялем. Вона виконала коротку партію, здивувавши своїх шанувальників, бо не всі знали, що принцеса Уельська вміє грати на фортепіано.

Камео Кейт Міддлтон у кліпі викликало фурор

Згодом з'явилися подробиці про вбрання принцеси. Виявилося, що Кейт обрала розкішну синю сукню від її улюбленого бренду Jenny Packham, причому колір вбрання був не випадковим. Адже синій та жовтий – це кольори українського прапора.

Образ Кейт доповнила сережками із сапфірами та діамантами, які раніше належали королеві Єлизаветі, а до неї – королеві-матері – Єлизаветі Боуз-Лайон.

Знімав принцесу Уельську фотограф Алекх Бремел

"Сюрприз для Євробачення. Приємно було приєднатися до Kalush Orchestra у спеціальній виставі пісні, що перемогла торік. Насолоджуйтесь шоу, Ліверпуль", — написала Кейт Міддлтон у підписі до відео.

Окрім неї, у відео українців з'явився також Ендрю Ллойд Веббер, знаменитий композитор, автор мюзиклів "Ісус Христос — суперзірка", "Кішки", "Привид опери" та багатьох інших.

Кліп Kalush Orchestra для "Євробачення 2023"

Нагадаємо, після вступного номера від переможців минулого року, на сцені також виступили й інші запрошені гості з України : Тіна Кароль, Вєрка Сердючка, Джамала та Go_A.

А переможницею "Євробачення 2023" стала співачка Лорін зі Швеції. До того ж для неї це вже друга перемога. По 12 балів їй надали представники професійного журі 13 країн. І хоч на якийсь момент на першому місці опинився її найближчий суперник — представник Фінляндії Käärijä, але Лорін таки перемогла.