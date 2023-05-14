"Він нещасний": Бен Аффлек та Дженніфер Лопес підігріли чутки про проблеми в сім'ї (відео)

Бен Аффлек про щось жваво сперечався й активно махав руками, а Лопес виглядала сумною та пригніченою, кажуть очевидці.

Оскароносний американський актор і режисер Бен Аффлек та його не менш відома дружина, співачка та актриса Дженніфер Лопес продовжують з'ясовувати стосунки, і ці конфлікти все частіше потрапляють в об'єктиви камер папараці та звичайних очевидців. Не встигла публіка переварити інформацію про їхню сварку на прем'єрі фільму "Матір" у Лос-Анджелесі, як пара знову дала привід заговорити про себе. У мережу потрапили кадри, де Аффлек, активно жестикулюючи, про щось на підвищених тонах говорить з Лопес, а вона сидить пригніченою і сумною, пише Daily Mail.

Європейський турист зробив запис у Беверлі-Хілз, коли автомобіль знаменитостей зупинився на червоне світло. На відео Бен за кермом явно був засмучений і розмовляв з Дженніфер, яка сиділа на пасажирському сидінні його електричного позашляховика Rivian з опущеними вікнами. Вони були настільки захоплені розмовою, що, здавалося, не помічали нікого, хто міг би спостерігати чи чути їх поблизу.

За словами очевидця, за мовою тіла стало "досить ясно", що Бен "розчарований або був роздратований", а Дженніфер здавалася "боязкою".

"Було багато жестів руками, Бен махав руками вгору і вниз, і це виглядало гаряче. Джей Ло виглядала трохи сумною. Вони були так захоплені розмовою, що жодного разу навіть не подивилися вбік. Вони дивилися тільки один на одного і на світлофор. З його боку це явно виглядає гаряче, дискусія чи суперечка. Інших машин та людей на вулиці не було", — додало джерело.

Кадри з'явилися усього через день після того, як відео явно засмученого Аффлека, що гримає пасажирськими дверима своєї машини, коли Дженніфер сіла в неї, стало вірусним у соціальних мережах.

На думку шанувальників, які проаналізували події останніх днів, а також фото та відео, Бен, найімовірніше, "нещасливий у шлюбі".

"Він завжди виглядає ситим по горло і роздратованим", "Ви можете "мати все" і все одно бути нещасним", "Він цілеспрямовано відвертається від неї, поки вона сідає в машину. Вони безперечно б'ються, лол", — розмірковують у коментарях.

У серпні цього року пара відзначить першу річницю шлюбу. Вони відновили свій роман через 17 років після розлучення, що стало справжньою сенсацією у Голлівуді.

Раніше Фокус писав, що зірки демонстрували на килимовій доріжці поцілунки, хоча перед виходом на публіку про щось сперечалися. Багато спостерігачів припускають, що Бен знову може мати проблеми з алкоголем.