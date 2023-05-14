Дядько Кейт Міддлтон розповів, хто замінив принца Гаррі та Меган Маркл у "чудовій четвірці"

Родич майбутньої королеви був у захваті від того, як його племінниця поводилася на коронації Чарльза III.

Гері Голдсміт, дядько принцеси Уельської Кейт, розсипався у похвалах племінниці і не пропустив нагоди вкотре вибухнути критикою у бік принца Гаррі у своїй новій колонці для Daily Mail.

Він підкреслив, що дивився коронацію Чарльза III по телевізору, увімкнувши його у своєму будинку лондонському районі Мерілебон з 6 ранку, і Кейт стала "променем сонця в дощовий день", коли вийшла з авто біля Весмінстерського абатства.

"У неї завжди така врівноваженість і клас, і, як явно і спірно висловився один жартівник, "більше зоряної сили, харизми та царської постави, ніж у всіх інших членів королівської родини разом узятих". Наша Кейт, безумовно, є магнітом для уваги" – не приховує радості Гері.

За його словами, він відчув гордість за те, що британці – "справді великі".

"Серед цього дивовижного фону були моя старша сестра Керол, її чоловік Майкл і брат і сестра Кейт, Джеймс і Піппа. Коли вони сіли на свої місця в абатстві, вони опинилися всього за кілька лав позаду своєї прекрасної дочки Кейт. Уельси – Кейт, Вільям, Шарлотта і Луї – виглядали приголомшливо і були для багатьох з нас найвпевненішими і розслабленими в цій обстановці", – наголошує автор.

Дядько Кейт Міддлто Гері Голдсміт Фото: Getty

А ось принц Гаррі похвали не заслужив:

"Більшого не можна було сказати про принца Гаррі, який сидів всього за декілька рядів позаду і виглядав відстороненим і схожим на дратівливого, похмурого підлітка".

Голдсміт порівняв принца Гаррі з похмурим підлітком Фото: Getty Images

Голдсміт упевнений, що Кейт – це сполучна ланка між монархією старої школи та сучасним життям.

"Мені подобається той факт, що Шарлотта виявилася міні-Кейт, у той час як Джордж так серйозно ставився до своєї ролі пажа – прямішої спини, яку ви ніколи не побачите, – а Луї виявився баламутом у сім'ї. Те, як Кейт вдається обертати всі ці тарілки одночасно, на очах у всього світу, майже надлюдське. Я думаю, допомагає те, що вона ніколи не прагнула бути в центрі уваги. Вона не шукає уваги, це не Кейт; насправді вона майже навпаки", – каже Гері.

Прикладом для Кейт і Вільяма багато в чому стали королева Єлизавета II і герцог Единбурзький, і Голдсміт упевнений, що Кетрін робитиме все для того, щоб сім'ю не трусили скандали та непорозуміння, а їхня близька дружба з королем і королевою, а також публічність без снобізму роблять їх найпопулярнішими членами королівської сім'ї:

"Забудьте про Меган і Гаррі, принца і принцесу ниття. Король і королева, принц і принцеса Уельські — нова чудова четвірка".

У принца Вільяма та Кейт Міддлтон близькі стосунки з королем та королевою Великобританії Фото: Getty

Раніше Фокус писав, що дядько Кейт Міддлтон різко відреагував на спогади принца Гаррі.