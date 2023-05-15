Ведуча шоу "Топмодель по-українськи" Алла Костромічова повідомила, що чекає на другу дитину

У День матері модель опублікувала фото в прозорій сукні, яка не приховує вагітність.

Українська супермодель і засновниця шоу "Топмодель по-українськи" Алла Костромічова поділилася зі своїми підписниками в Instagram радісною новиною. 36-річна Костромічова оголосила, що стане мамою вдруге.

Модель обрала особливий день, щоб поділитися радісною новиною — День матері, який у США відзначали минулої неділі.

"Ми благословлені другою дитиною. З днем ​​матері! Я зроблю все можливе, щоб ти народився в кращому світі", — написала Алла.

Алла Костромічова повідомила про другу вагітність Фото: Instagram Alla Kostromichova

Для фото вона позувала в прозорій сукні від українського бренду Moodstories.

Нагадаємо, Алла Костромічова — одна з найуспішніших українських моделей.

Алла Костромічова

Вона започаткувала шоу "Топмодель по-українськи", перший сезон якого вийшов у 2014 році, та стала його ведучою.

Алла виросла в Севастополі, закінчила Севастопольський національний технічний університет із червоним дипломом за спеціальністю "Медична електроніка". Вже на другому курсі працювала за контрактом в одному з найкращих міланських агентств Why Not.

У 21 рік на четвертому курсі Алла поїхала в Париж, щоб працювати з модним брендом Givenchy.

Після цього вона підписала контракт із міжнародним агентством Women і почала працювати в Нью-Йорку. Вона працювала з брендами YSL, Alexander McQueen, Lanvin, Christian Dior, Bottega Veneta, Balenciaga та багатьма іншими.

У 2013 році Алла Костромічова відкрила власне модельне агентство Kmodels.

Алла одружена з американцем італійського походження Джейсоном Капоне вже сім років. У 2015 році в них народився син Сальваторе.

Алла Костромічова з чоловіком і сином

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