Гейлі та Джастіна Бібера помітили з домашніми улюбленцями (фото)

Знаменитості відправилися в гості до друга.

Американська модель Гейлі Бібер та співак Джастін Бібер відправилися на прогулянку зі своїми домашніми улюбленцями. Про це пише Daily Mail.

Зіркове подружжя взяло із собою своїх собак — Оскара та Піггі Лу. Вони зі своїми улюбленцями на руках їхали в гості до друга.

Джастін залишався інкогніто, одягнений у худі з капюшоном поверх капелюха, який був низько спущений, щоб приховати його обличчя. Тим часом Гейлі зігрілася в піджаку та джинсах із золотими туфлями. В обох на руках були щенята.

До аутфіту донька Стівена Болдвіна додала сонцезахисні окуляри та кілька лаконічних прикрас.

Джастін та Гейлі Бібер Фото: Getty Images

Пара також була помічена на побаченнях за вечерею цього тижня.

Гейлі Бібер

Цей вихід стався через кілька тижнів після того, як канадський співак сказав, що він "розбитий горем" через труднощі його дружини цього року.

Модель кілька місяців стикалася з негативною реакцією та "погрозами смерті" від шанувальників його колишньої дівчини Селени Гомес. Гейлі розповіла про те, що пережила "важкі часи" з усім негативом в інтернеті.

Нагадаємо, Гейлі та Джастін Бібер відправилися на весняне побачення.

Також Фокус писав про стильне оверсайз пальто, яке продемонструвала Гейлі Бібер.