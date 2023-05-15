Ріанна та A$AP Rocky показали, як пройшов перший день народження сина (фото)

Наразі артистка очікує на народження другої дитини.

35-річна американська співачка Ріанна та репер A$AP Rocky (Ракім Ателастон Маєрс) показали, як пройшов перший день народження їхнього первістка. Світлинами зі святкування музикант ділиться у своєму Instagram.

"З першим днем народження мого первістка RZA", — підписав публікацію наречений Ріанни.

На фото іменинник одягнутий у шкіряний костюмчик та масивні темні окуляри.

"Ця дитина виглядає так, ніби вона навіть не плаче", "це моя королівська сім'я", "Я ще ніколи не бачила такої щасливої дитини 😂💚 ніби він вже знає, хто його батьки😂😂", — пишуть фоловери репера в коментарях.

Сину Ріанни виповнився рік

Про першу вагітність зірки сцени барбадоського походження стало відомо на початку 2022 року. 13 травня вона вперше стала мамою. У них з A$AP Rocky народився син, імʼя якого стало відомим майже через рік. Малюка назвали на честь відомого репера RZA Athelston Mayers.

Під час виступу на Супербоулі 2023 Ріанна повідомила про свою другу вагітність. І ходять чутки, що це буде вже дівчинка, адже зіркову пару помітили під час вибору дитячих речей у рожевих відтінках.

Нагадаємо, вагітна вдруге Ріанна знялася у відвертій фотосесії.

Також Фокус писав про цікавий вибір імені для первістка Рірі.