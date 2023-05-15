Якщо Джордж Сорос таки помер. Роман з королевою та інші факти про головного "лиходія" світового закулісся

Цього тижня з'явилися новини про те, що померла людина-легенда, 92-річний Джордж Сорос. Підтвердження чи спростування поки немає, але це привід згадати, чим прославилася ця людина.

15 травня у Twitter з'явилося повідомлення від користувача з ніком @CilComLFC про те, що нібито помер 92-річний Джордж Сорос. Він написав, що великий і жахливий Сорос помер від серцевого нападу. Пізніше з'явилася інформація про те, що це нібито сталося у Римі. Підтвердження, або спростування цієї новини немає, але низка ресурсів новин перепостила повідомлення з позначкою, що інформація перевіряється.

Повідомлення про смерть Джорджа Сороса Фото: Скриншот

А поки це відбувається, варто згадати, чим прославився Джордж Сорос, якого називають "лиходієм", "легендою" і навіть людиною, яка "зламала Банк Англії".

Незважаючи на те, що Джорджа Сороса знають у всьому світі, він довгі роки примудряється зберігати ореол таємничості навколо своєї персони і про нього відомо лише те, що, як вважається, він сам вважав за потрібне повідомити, а також результати журналістських розслідувань та очевидні факти. Невідомо навіть, скільки має грошей. На вересень 2019 року його статки оцінювалися в 8,3 млрд доларів США, загальна сума доходів Сороса від фінансової діяльності, як повідомляється, становить близько 44 мільярдів доларів США. Фокус зібрав найцікавіше, що відомо про Джорджа Сороса.

Дитинство та юність Джорджа Сороса

Справжнє ім'я Сороса — Дьйордь Шварц. Він народився 12 серпня 1930 року в Будапешті у єврейській родині. Його батько, Тівадар Шварц, був адвокатом, знавцем модної тоді мови есперанто та колишнім офіцером австро-угорської армії. Під час Першої світової війни він потрапив у полон до росіян і втік до Будапешта.

Джордж Сорос з батьком та братом Полом Фото: Twitter George Soros

Його мати — Ержбета Суц — була донькою багатого торговця текстилем. У 1936 році сім'я Сороса завбачливо змінила прізвище на угорське "Шорош". Коли Угорщину було окуповано нацистами, родині Сороса довелося ховатися. Вони жили за підробленими документами.

А вже 1947 року Джордж поїхав до Великобританії, де вступив до Лондонської школи економіки та політичних наук, де навчався у австрійського філософа Карла Поппера. Старший брат Джорджа, Пол, до речі, став інженером та підприємцем. Він помер у 2013 році.

Соросу довелося працювати рятувальником, швейцаром і навіть робітником на галантерейній фабриці, поки він 1953 року не отримав місце в лондонському торговому банку "Сінгер і Фрідландер" (Singer & Friedlander). У 1956 році він переїхав до Нью-Йорка, де спочатку працював аналітиком з європейських цінних паперів і швидко досяг успіху.

Фінансова кар'єра

У 1973 році Сорос заснував Фонд Сороса (пізніше Quantum Endowment Fund), хедж-фонд, який згодом породив низку асоційованих компаній. Його сміливі інвестиційні рішення створили йому репутацію, але не всі його фінансові авантюри мали успіх. Він правильно передбачав крах світового фондового ринку в жовтні 1987 року, але помилково передбачив, що японські акції впадуть найсильніше.

Джордж Сорос у молодості Фото: Twitter George Soros

Статус Сороса як закулісного лиходія утвердився у вересні 1992 року, коли британський уряд девальвував фунт стерлінгів. Через свою групу компаній Quantum Сорос продав мільярди фунтів за кілька днів до девальвації. Після цього Сорос викупив фунти стерлінгів, повернув гроші, які він позичив, і отримав прибуток у розмірі близько 1 мільярда доларів.

Інші також виграли від падіння фунта, але масштаби операцій Сороса затьмарили всі інші, і цей гамбіт приніс йому прізвисько "людина, яка зруйнувала Банк Англії".

Передовиця The Telegraph у 2018 році Фото: telegraf

Однак у 1994 році Сорос вважав, що долар зросте в ціні по відношенню до японської єни. Натомість долар падав весь рік, і, як повідомляється, Quantum Fund втратив сотні мільйонів доларів за один день у лютому.

Репутація Джорджа Сороса як світового лиходія

Ім'я Сороса також пов'язують із фінансовою кризою, що охопила Азію у 1998 році. Прем'єр-міністр Малайзії Махатхір бін Мохамад заявив, що Сорос несе відповідальність за падіння курсу рінггіту, також його вважали відповідальним за падіння курсу тайського бата.

Насправді через кризу фонди Сороса втратили мільярди. Сорос оговтався завдяки ранньому прибутку на інтернет-акціях у 1999 році.

У грудні 2002 року французький суд визнав Сороса винним в інсайдерській торгівлі за угоду 1988 року з акціями, пов'язаними з фінансовими послугами компанії Société Générale, і його оштрафували на 2,2 мільйона євро (2,9 мільйона доларів).

Філантропія та політична активність

1984 року Сорос використав частину свого прибутку для створення фондів "Відкрите суспільство" — благодійної організації, до якої входила мережа фондів. Більшість початкової роботи була зосереджена на Східній Європі, починаючи з Угорщини.

Коли закінчилася холодна війна і впав радянський режим, Сорос заснував фонди у Чехословаччині, Польщі, Росії та Югославії. На початку 21 століття фонди "Відкрите суспільство" діяли більш ніж у 70 країнах. У 2017 році повідомлялося, що за останні роки Сорос виділив цій організації близько 18 мільярдів доларів, що зробило її однією з найбільших у світі благодійних груп.

Джордж Сорос у Сараєво Фото: Twitter George Soros

Він підтримував Барака Обаму, Гілларі Клінтон та Джо Байдена на президентських виборах. А 2010 року Сорос пожертвував 100 мільйонів доларів неурядової організації Human Rights Watch. Підтримуючи демократів та лібералів, Сорос часто піддавався критиці з боку республіканців та консерваторів.

У липні 2017 року Угорщина та Ізраїль засудили Сороса за використання іноземних грошей для впливу на політику та імміграційну політику в Європі через його фонди "Відкрите суспільство". Петер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини, назвав Сороса "загрозою національної безпеки". Вже наступного року фонд Сороса перевіз свої офіси з Угорщини до Німеччини.

Сорос написав кілька книг, у тому числі "Алхімія фінансів" (1987 р.), "Криза глобального капіталізму: відкрите суспільство під загрозою" (1998 р.) та "Нова парадигма фінансових ринків: кредитна криза 2008 р. і що це означає" (2008).

Особисте життя Джорджа Сороса

Джордж Сорос був одружений тричі. Має п'ятеро дітей.

Джордж Сорос та його третя дружина Таміко Болтон Фото: Getty Images

Його першою дружиною у 1960 році стала Анналізе Вітчак (народилася 3 січня 1934 року), етнічною іммігранткою з Німеччини, яка осиротіла під час Другої світової війни. Вони розлучилися 1983 року. У них троє дітей:

Роберт Деніел Сорос (нар. 1963): засновник Центральноєвропейського університету в Будапешті, а також мережі фондів у Східній Європі.

Андреа Сорос Коломбель (нар. 11 червня 1965 р.): засновник і президент фонду Trace Foundation, створеного в 1993 р. для сприяння культурної спадкоємності та сталого розвитку общин Тибету в Китаї. Вона також є партнером-засновником та членом ради директорів Acumen Fund, глобального венчурного фонду, який використовує підприємницький підхід до вирішення проблем глобальної бідності.

Джонатан Тівадар Сорос (народився 10 вересня 1970 р.): менеджер хедж-фонду та політичний донор. У 2012 році він став співзасновником "Друзів демократії".

У 1983 році Джордж Сорос одружився з Сьюзен Вебер. Вони розлучилися у 2005 році. В них двоє дітей:

Олександр Сорос (1985 р.н.): філантроп та студентський спонсор.

Грегорі Джеймс Сорос (1988 р.н.), художник.

У 2008 році Сорос познайомився з Таміко Болтон. Через п'ять років вони одружилися. Таміко – американка японського походження, бізнес-леді та акредитований фармаколог. Сорос старший за свою третю дружину на 42 роки.

Топ-5 фактів про Джорджа Сороса

Роман з королевою Йорданії Нур

У 2006 році стверджувалося, що тоді ще 76-річний мільярдер Джордж Сорос закохався у 55-річну королеву Йорданії Нур аль-Хусейн. Вона була присутня на кількох лекціях фінансиста в Оксфордському університеті. Після його виступів вони виїжджали однією машиною.

"Вона сиділа в першому ряду і не відриваючись дивилася на Джорджа. Але не думаю, що хтось впізнав в ній королеву. Вона поводилася скромно", — розповідав один із гостей.

Королева Нур аль-Хусейн зі своїм покійним чоловіком Фото: Скриншот

На той момент Сорос якраз розлучився з другою дружиною, а чоловік Нур помер у 1999 році. Нур народилася у Вашингтоні та закінчила Прінстонський університет. У шлюбі вона народила чотирьох дітей. Втім чутки про роман королеви і мільярдера, зважаючи на все, виявилися тільки чутками.

У Джорджа Сороса подвійне громадянство

Джордж Сорос має громадянство США та Угорщини. А ось ізраїльського громадянства всупереч чуткам, він не має. Серед організацій, які фінансує Сорос, — Human Rights Watch, яка часто критикує ізраїльську окупацію Західного берега та його політику щодо палестинців. Представник міністерства закордонних справ Ізраїлю Еммануель Нахшон також критикував Сороса, говорячи, що він "постійно підриває демократично обраний уряд Ізраїлю". Нахшон додав, що Сорос фінансував організації, "які обмовляють єврейську державу і прагнуть позбавити його права на самооборону".

Джордж Сорос не колишній нацист

Декілька років тому в мережі з'явилося фото, як стверджувалося, молодого Джорджа Сороса в нацистській формі. Але юний Джордж під час окупації Угорщини був надто молодий, щоб бути членом Schutzstaffel.

На той час, коли Соросу було 17 років, падіння нацистської Німеччини вже відбулося. Сорос ніяк не міг бути пов'язаний з нацистською партією, що діяла в період із 1920 по 1945 рік. Він пізніше розповідав, що його батько отримав підроблені документи, а самого Джорджа помістили під опіку державного чиновника під приводом того, що він його хрещеник. На той час Сорос був свідком конфіскації майна євреїв, але не більше.

Сорос не "володіє" ANTIFA та Black Lives Matter

Представник фондів "Відкрите суспільство" повідомив, що їхня організація підтримує організації, які просувають громадянську активність та відстоюють право всіх американців звертатися до свого уряду з клопотанням про задоволення скарг. Але не "володіє" цими організаціями.

Великими жертвувальниками Black Lives Matter є Бейонсе і нині покійний Прінс. Втім, фонди Сороса також робили пожертви, але, як вони заявили, для допомоги організаціям, які борються з інституційним расизмом.

А "Антифа", скорочення від "антифашист", є досить аморфним рухом, прихильники якого виступають проти людей або груп, яких вони вважають авторитарними або расистськими. Як це співтовариство фінансується, і чи взагалі фінансується кимось, невідомо.

Сорос вже "гинув" у 2017 році

Сороса "ховають" далеко не вперше. 18 березня 2017 року на веб-сайті, відомому як "Опір: остання лінія оборони Америки", з'явилося повідомлення, що Сорос нібито загинув в авіакатастрофі, коли летів до Угорщини.

Повідомлялося, що літак Сороса розбився в Альпах. У результаті з'ясувалося, що Сорос був на Гаваях, де обідав з Бараком Обамою.

Також у 2018 році Сезар Сайок відправив саморобну бомбу за однією з відомих адрес Сороса. Втім, він також відправив бомби Бараку Обамі та Гілларі Клінтон. Усього їх було 16.

Нагадаємо, раніше суд у Перу звинуватив у створенні пандемії коронавірусу "злочинні еліти, які керують світом", назвавши серед інших мільярдерів Джорджа Сороса, Білла Гейтса та членів родини Рокфеллерів.