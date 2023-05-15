Близька подруга Меган Маркл розповіла, як посварилася з герцогинею

Зірка реаліті-шоу Міллі Макінтош зізналася, що хоч вони з Меган Маркл тісно спілкувалися, зараз їхня дружба закінчилася.

Міллі Макінтош, колишня подруга Меган Маркл розповіла, як закінчилася їхня дружба з герцогинею. Сталося це після того, як стосунки актриси з принцом Гаррі стали надбанням громадськості, і вона перервала всі зв'язки з Міллі. Про це пише US magazine.

Зірка реаліті-шоу Міллі Макінтош розповіла в останньому епізоді свого подкасту Mumlemmas & More with Millie & Charlie, що її дружба з Меган досить швидко зійшла нанівець після того, як усі дізналися про її стосунки з принцом Гаррі.

За словами Міллі, Меган просто зникла, і вони більше ніколи не розмовляли.

Міллі Макінтош з доньками

"Я знаю, яке це — знаходиться під пильною увагою журналістів. Це може бути справді приголомшливим і неприємним, тому я написала їй повідомлення і просто сказала: "Гей, сподіваюся, ти в порядку. Думаю і турбуюся про тебе", — розповіла Міллі, яка знімалася у шоу "Зроблено в Челсі".

Але Меган відповіла їй нехарактерним "різким повідомленням". Розповідаючи про це, Міллі спробувала виправдати колишню подругу, припустивши, що їй просто треба було опанувати новий статус подружки британського принца.

"Можливо, їй потрібно було охолонути, вона була зла, можливо, на неї чинився сильний тиск. Тому я більше не писала їй повідомлення. Але я очікувала, що ми залишимося на зв'язку. А цього не сталося", — розповіла Міллі Макінтош. За її словами, вони більше ніколи не розмовляли та не переписувалися.

Міллі Макінтош

"Я ніколи більше не писала їй повідомлення, тому що мені здавалося, що вона ніби сказала мені відвалити в цьому повідомленні", — сказала вона. Але при цьому Міллі зазначила, що не тримає на герцогиню Сассекську зла, бо ймовірно вона сама на той момент виявилася для неї не найкращим кандидатом у близькі друзі.

"Що я могла запропонувати їй у той момент? Вона зустріла свого принца. Я була на реаліті-шоу, тож… я думаю, вона сказала: "Мене не можна асоціювати з "Зроблено в Челсі". Я буду королівською особою", — припустила Міллі.

Зірка "Зроблено в Челсі" та Меган зустрілися ще у 2015 році на відкритті готелю у Стамбулі, коли разом зайшли до бару, щоб випити та почали бесіду. Вони мали багато спільного: розлучення, любов до подорожей, їхні блоги.

За словами Міллі, їх не можна було назвати дуже близькими подругами, але вони чудово проводили час разом.

Міллі Макінтош та Меган Маркл

"Я водила її у свої улюблені місця, а оскільки вона не знала багато людей, то я дала їй усі свої корисні контакти. Ми не були найкращими друзями, але коли вона була в місті, вона давала мені знати, і ми тусувалися разом", — Розповіла Міллі.

Нагадаємо, Меган і Гаррі зрештою пішли зі своїх постів старших членів королівської родини у 2020 році, перш ніж переїхати з Лондона до Монтесіто, штат Каліфорнія. З того часу вони віддалилися від королівської родини.

Принц Гаррі приїжджав на коронацію батька, але пробув у Великій Британії трохи більше як добу, перш ніж відлетіти до США.