Співак уже змінив ім'я в соцмережах, через кілька днів після того, як присягнув "вбити" свою сценічну особистість під псевдонімом.

The Weeknd повернувся до свого справжнього імені у своїх соціальних мережах після того, як поклявся "вбити" своє сценічне альтер его. Про це пише Daily Mail.

33-річний співак уже 12 років відомий як The Weeknd.

The Weeknd повернув собі справжнє ім'я у соцмережах

Нещодавно він повідомив про свої плани відмовитись від цього імені після випуску свого наступного альбому.

Справжнє ім'я канадського виконавця Абель (Ейбел) Макконен Тесфає.

Раніше він повідомив, що ухвалив рішення відмовитися від свого сценічного імені. За словами виконавця пісні Blinding Lights, у його житті настає той період, коли він готовий закрити розділ під назвою The Weeknd.

"Я хочу убити The Weeknd і зроблю це зрештою. Я намагаюся скинути шкіру і відродитися", — заявив Тесфає.

І тепер він змінив своє ім'я користувача на своє справжнє ім'я – Абель Тесфає – у своїх соціальних мережах, включаючи Twitter та Instagram.

Чотириразовий володар премії "Ґреммі" раніше повідомив, що "The Weeknd" виник через те, що він покинув школу, взяв свій спальний мішок і "поїхав на один вікенд і ніколи не повернувся додому".

У ньому відсутня буква "е", щоб уникнути проблем з авторськими правами, оскільки вже існувала канадська група під назвою The Weekend.

Нагадаємо, The Weekend грає головну роль у новому проєкті HBO "Ідол", що виходить 4 червня. Окрім нього у серіалі грає Лілі-Роуз Депп. Прем'єра серіалу відбудеться на Каннському кінофестивалі.

Трейлер серіалу "Ідол"

Втім, хоч новий проєкт НВО і описують як "щось грандіозне", але колишні працівники знімальної групи розповіли, що на зйомках панував хаос.