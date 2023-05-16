Гейлі Бібер боїться народжувати дітей: ось, чому

Джастін Бібер та американська модель одружилися у 2018 році, наразі спільних дітей у них немає.

26-річна американська модель Гейлі Бібер зізналася, що хоче народити дитину, проте боїться. Про це пише The Sunday Times.

У свіжому інтерв’ю донька Стівена Болдвіна сказала, що хотіла б мати дітей, але хвилюється через увагу громадськості, з якою стикається зіркова пара.

"Досить того, що люди говорять речі про мого чоловіка чи моїх друзів", — сказала вона. "Я не можу уявити, що мені доведеться стикатися з людьми, які говорять щось про дитину".

Гейлі та Джастін Бібер заручилися в липні 2018 року. Вони одружилися через кілька місяців у Нью-Йорку, а потім провели церемонію на розкішному курорті Montage Palmetto Bluff у Блаффтоні, штат Південна Кароліна, у жовтні 2019 року.

Попри свої занепокоєння, Гейлі сказала, що вона не дозволить страху заважати їй приймати дітей.

Гейлі Бібер Фото: Instagram haileybieber

"Ми можемо зробити все можливе, щоб виростити їх", — сказала вона. "Поки вони почуваються коханими та в безпеці".

Щодо Джастіна, то він з нетерпінням чекає батьківства, сказавши Еллен Дедженерес у 2020 році, що наслідує приклад своєї дружини.

"Я хотів би мати собі маленьке плем’я", — зазначив тоді канадський музикант. "Але, так, це її тіло і все, що вона хоче робити".

Джастін та Гейлі Бібер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Гейлі та Джастін Бібер зʼявилися на публіці зі своїми собаками.

Також Фокус писав про трендове оверсайз пальто, яке продемонструвала Гейлі Бібер.