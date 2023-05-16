Чак Норріс показав свою 102-річну матір (фото)

Актор завжди дуже тепло відгукувався про свою матір, яка прищепила йому бойовий дух. Це допомогло йому досягти вершин у кар'єрі.

83-річний американський кіноактор і майстер бойових мистецтв Чак Норріс, слава про якого свого часу гриміла по всьому світу, показав рідкісний знімок матері Вілми, котра зовсім недавно відзначила свій 102-й день народження. Фотографією він поділився на своїй сторінці у Facebook. Актор також опублікував знімок дружини Джини О'Келлі, з якою одружився 1998 року, і зворушливо привітав обох жінок із Днем матері.

"З днем ​​матері! Моїй чудовій мамі Вільмі та моїй прекрасній дружині Джині… Я люблю вас обох більше, ніж можна висловити словами, і щодня дякую Богу за вас двох", – йдеться у підписі.

На знімку з матір'ю зірка позує, схиливши голову до неї. Цим кадром він вітав її із днем народження на початку травня.

Чак Норріс з мамою Вілмою та дружиною Джиною Фото: Chuck Norris/Facebook

На другому зображенні Норріс притискається та обіймає свою дружину, яка є матір'ю двох його дітей: 21-річних близнюків Дакоти та Денілі.

Загалом у Чака, справжнє ім'я якого Карлос Рей Норріс, п'ятеро дітей. Його первістку Майклу вже 60 років, другому синові Еріку 57. Обох йому народила його перше і шкільне кохання, колишня дружина Дайан Холечек. Чак також є батьком 59-річної Діни. Ім'я її матері пресі невідоме.

У матері Чака, Вілми Норріс Найт, був не найлегший життєвий шлях. Вона виросла у злиднях під час Великої депресії та пережила смерть двох чоловіків, пасинка та власного сина Віланда, молодшого брата Чака, який загинув під час війни у В'єтнамі, а також двох онуків.

Райан, уродженка Оклахоми, розповіла, що виховувала трьох синів як матір-одиначка, кілька разів боролася з раком і перенесла близько 30 операцій за своє життя.

За словами актора, мама стала для нього тією людиною, яка вселила в нього бойовий дух, що й допомогло йому здійснити так багато його бажань. Чак також тепло відгукувався про бабусю Скарберрі та свою дружину Джину за те, що вони зробили його людиною, якою він є сьогодні.

Норріс – володар чорного поясу з тансудо, бразильського джіу-джитсу та дзюдо. Після служби у ВПС США виграв безліч чемпіонатів з бойових мистецтв. Його друг і колега, майстер бойових мистецтв Брюс Лі, запросив Чака зіграти одного з головних лиходіїв у фільмі "Шлях дракона" (1972), що призвело до великої кількості ролей у кіно та на телебаченні.

Потім він знявся в ряді комерційно успішних незалежних бойовиків і фільмів про бойові мистецтва, таких як "Сила одного" (1979), "Восьмикутник" (1980) та "Око за око" (1981).

Його голлівудське резюме включало і такі фільми як "Самотній вовк МакКвейд" (1983), "Дельта Форс" (1986) і "Фор Вокер" (1989), а також знаменитий серіал "Уокер, техаський рейнджер" (1993-2001).

Раніше Фокус писав, що у січні 2021 року Чак Норріс відхрестився від своєї участі у штурмі Капітолію.