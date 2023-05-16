Аріана Ґранде зворушливо привітала чоловіка з річницею весілля (фото)

Закохане подружжя відзначає другу річницю весілля.

29-річна американська співачка та акторка Аріана Ґранде поділилася у своєму Instagram рідкісною публікацією з чоловіком, 27-річним агентом з нерухомості Далтон Гомесом на честь другої річниці весілля.

Поп-зірка опублікувала знімок з їхнього весілля у 2021 році, який підписала цифрою "2" — друга річниця з дня весілля, і фразою "3,5 роки разом" — стільки років закохані перебувають у стосунках.

"Я так його люблю", — зворушливо завершила підпис Ґранде.

Аріана Ґранде та Далтон Гомес Фото: Instagram arianagrande

На закулісній фотографії дня їхнього весілля у травні 2021 року співачка цілується зі своїм супутником життя. І хоча це розмите фото, усмішка на їхніх обличчях виразно помітна.

Ґранде також зробила репост добірки знімків їхнього особливого дня, де вона посміхалася та цілувала свого чоловіка.

Нагадаємо, весілля Ґранде та Гомеса було дуже скромним і пройшло в будинку артистки в Монтесіто (Каліфорнія). На урочистості були присутні лише два десятки гостей. За словами джерел, пара дуже любить це курортне місто, тож із вибором місця одруження питань не виникло.

Ґранде повідомила про свої заручини з Гомесом у грудні 2020 року, коли вона опублікувала в соцмережі фотографію свого кільця з підписом "Назавжди". Молоді люди почали зустрічатися у січні 2020 року та разом провели період ізоляції через пандемію коронавірусу в її будинку.

Також Фокус писав, що Аріана Ґранде відповіла хейтерам, які критикували її за виснажений вигляд.