Меган Фокс прикрасила обкладинку Sports Illustrated Swimsuit

Серед інших зірок, які з'явилися на обкладинці журналу – Марта Стюарт, Кім Петрас та Брукс Надер.

37-річна американська акторка та модель Меган Фокс стала однією з чотирьох зірок з обкладинки журналу Sports Illustrated Swimsuit за 2023 рік. Про це пише People.

На знімку Фокс позує на пляжі Домініканської Республіки, де відбулася фотосесія.

"Купальний костюм Shooting Sports Illustrated — це, безумовно, великий тиск, — сказала виданню мати трьох дітей. — У мене в голові є бачення, якого я намагаюся досягти, так що подивимося, чи вийде у мене".

Її купальник для обкладинки зроблений із золотих монет та ланцюжка, який мало що залишає уяві та дозволяє продемонструвати фігуру зірки.

Меган Фокс Фото: Sports Illustrated

"Наша мета у випуску 2023 року — продовжувати викликати захоплюючі розмови, які наводять на роздуми, — сказав MJ Day, головний редактор SI Swimsuit. — У той час як індустрія коливається у своєму довільному понятті краси, наш випуск залишився тим самим, демонструючи жінок сьогодні, жінок, що формують майбутнє. Цього року ми представляємо надзвичайно різноманітну групу жінок, починаючи з наших моделей для обкладинок, які в сукупності є непримиренними жінками з різних верств суспільства, які продовжують прокладати свій власний шлях на своїх умовах”.

Меган Фокс Фото: Sports Illustrated

Далі головред описав Фокс як "супержінку з надздібностями", додавши: "Вона розумна, руйнує кордони і сильна, борючись з постійною об'єктивацією, яку вона терпіла з боку індустрії".

Меган Фокс Фото: Sports Illustrated

Серед інших зірок, які з'явилися на обкладинці журналу – Марта Стюарт, Кім Петрас та Брукс Надер.

Раніше Фокус писав про романтичну відпустку Меган Фокс із її нареченим на Гаваях.