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Молодий місяць у травні 2023 року: коли буде і що не можна робити
Молодий місяць — початок нового місяця, він запускає цикл і знаменує час для планування і закладання намірів. Астрологи рекомендують провести цей період у спокої та усамітненні.
Коли настане Молодий місяць у травні?
Останній Молодий місяць цієї весни настане 19 травня, в п'ятницю, о 18:56 за київським часом. Місяць у цей час перебуватиме у знаку Тельця, але потім перейде на знак Близнюків.
Для людей цей Молодий місяць може стати періодом невизначеності — практичний Телець вказуватиме на вирішення питань, а емоційні Близнюки провокуватимуть на легковажні вчинки. Астрологи рекомендують ухвалювати лише логічні та обдумані рішення, а не піддаватися імпульсивним емоціям.
Що можна робити у цей період:
- складати плани на найближче майбутнє;
- зайнятися творчістю чи пошуком нового хобі;
- вирішувати фінансові питання, роздавати борги;
- займатися благодійністю;
- фізичні навантаження;
- займатися йогою та медитаціями;
- робити чек ап організму;
- прибирати будинок та робочий простір.
Що не можна робити в Молодий місяць:
- розпочинати нові важливі справи (можна тільки планувати);
- мандрувати, особливо далеко;
- святкувати весілля;
- робити уколи краси та пластичні операції;
- вживати алкоголь та жирну їжу;
- робити великі покупки (нерухомість, акції).
Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl