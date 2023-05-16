Блейк Лайвлі з дочками відвідала концерт Тейлор Свіфт (відео)

Акторку помітили на концерті Тейлор Свіфт Eras Tour зі старшими дочками.

Давно відомо, що Блейк Лайвлі тісно товаришує з Тейлор Свіфт, тому не дивно, що вона була серед глядачів, які підтримували її під час туру Eras Tour у Філадельфії. Про це пише Hello.

Зірка "Пліткарки" рідко з'являється зі своїми старшими дочками — 8-річною Джеймс і 6-річною Інес. Дівчатка, які дуже схожі на їхню знамениту маму, були помічені, коли виходили з концерту, взявшись за руки з Блейк і Тейлор, що привело фанатів TikTok у захват.

У той час як Тейлор була в концертній синій міні-сукні з бахромою, чоботях до колін і з червоною помадою, Блейк та її дочки носили невимушені вбрання. 35-річна американська акторка була одягнена у чорні вільні штани та кремову футболку, коли вона несла на руках Інес, яка здавалася втомленою від хвилювання. Дівчинка була одягнена в білу футболку, а її довге світле волосся було заплетене в коси. Джеймс у кремовому костюмі сором'язливо посміхалася і махала фанатам.

"Уявіть, що ви виходите з концерту, тримаючись за руки одночасно з Блейк Лайвлі та Тейлор Свіфт", — написав один фанат, а інший додав: "Мені подобається, що у них є супер-знамениті батьки та супер-відомі дядьки та тітки, і вони не звикли до уваги та шуму".

Раніше Фокус писав, що Тейлор Свіфт після розставання проводить час із Блейк Лайвлі та Раяном Рейнольдсом.