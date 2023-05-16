Наомі Кемпбелл у сукні з глибоким декольте з'явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

Супермодель приїхала на прем'єру фільму "Жанна Дюбаррі".

У Каннах стартував 76-й кінофестиваль і червона доріжка порадувала шанувальників селебріті. Переглянути новий фільм Джонні Деппа та Майвен Ле Беско приїхало дуже багато знаменитостей. І Наомі Кемпбелл була серед них. Про це пише Daily Mail.

Супермодель обставила своє прибуття із шиком. Вона вийшла з автомобіля у блискучій сукні з глибоким декольте та стильних сонцезахисних окулярах.

Наомі Кемпбелл на червоній доріжці кінофестивалю в Каннах Фото: Getty Images

Наомі обрала сукню від Celine, створену Еді Сліманом, доповнила образ сріблястими туфлями на платформі та діамантовими прикрасами, у тому числі каблучкою з великим блакитним каменем.

Драма епохи Людовіка XV "Жанна Дюбаррі", в якій Джонні Депп грає головну роль, знаменує собою оновлення його кар'єри кіно, адже це перша роль Деппа після гучного судового процесу у справі про наклеп проти його колишньої дружини Ембер Херд.

Каннський кінофестиваль триватиме до 27 травня. І таблоїди вже передчувають скандали та видовища.

Адже виявилося, що режисер фільму "Жанна Дюбаррі" Майвенн Ле Беско плюнула в журналіста, який написав скандальну стати про її колишнього чоловіка Люка Бессона.

А поява Джонні Деппа на червоній доріжці стала для багатьох сюрпризом. Втім, його тепло привітав легендарний актор П'єр Рішар та позував разом із ним перед початком фільму.

Джонні Депп і П'єр Рішар на червоній доріжці кінофестивалю Канна 2023 Фото: Getty Images

Сам актор кілька хвилин роздавав автографи та робив селфі із шанувальниками, які зібралися біля червоної доріжки.

Також на Каннському кінофестивалі 2023 року покажуть фільм "Індіана Джонс і Колесо долі" Джеймса Мангольда, а також картину "Вбивці квіткового місяця".