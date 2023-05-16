Наомі Кемпбелл у сукні з глибоким декольте з'явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю
Супермодель приїхала на прем'єру фільму "Жанна Дюбаррі".
У Каннах стартував 76-й кінофестиваль і червона доріжка порадувала шанувальників селебріті. Переглянути новий фільм Джонні Деппа та Майвен Ле Беско приїхало дуже багато знаменитостей. І Наомі Кемпбелл була серед них. Про це пише Daily Mail.
Супермодель обставила своє прибуття із шиком. Вона вийшла з автомобіля у блискучій сукні з глибоким декольте та стильних сонцезахисних окулярах.
Наомі обрала сукню від Celine, створену Еді Сліманом, доповнила образ сріблястими туфлями на платформі та діамантовими прикрасами, у тому числі каблучкою з великим блакитним каменем.
Драма епохи Людовіка XV "Жанна Дюбаррі", в якій Джонні Депп грає головну роль, знаменує собою оновлення його кар'єри кіно, адже це перша роль Деппа після гучного судового процесу у справі про наклеп проти його колишньої дружини Ембер Херд.
Каннський кінофестиваль триватиме до 27 травня. І таблоїди вже передчувають скандали та видовища.
Адже виявилося, що режисер фільму "Жанна Дюбаррі" Майвенн Ле Беско плюнула в журналіста, який написав скандальну стати про її колишнього чоловіка Люка Бессона.
А поява Джонні Деппа на червоній доріжці стала для багатьох сюрпризом. Втім, його тепло привітав легендарний актор П'єр Рішар та позував разом із ним перед початком фільму.
Сам актор кілька хвилин роздавав автографи та робив селфі із шанувальниками, які зібралися біля червоної доріжки.
Також на Каннському кінофестивалі 2023 року покажуть фільм "Індіана Джонс і Колесо долі" Джеймса Мангольда, а також картину "Вбивці квіткового місяця".