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Стиль життя Каннський кінофестиваль 2023

Катрін Денев на відкритті Каннського кінофестивалю 2023 прочитала вірш Лесі Українки

Фото: Getty Images | Катрін Денев на відкритті кінофестивалю в Каннах

Актриса прочитала вірш "Надія" французькою мовою.

Французька актриса Катрін Денев під час церемонії відкриття 76-го міжнародного Каннського кінофестивалю прочитала французькою вірш Лесі Українки "Надія". Відео опублікував телеканал France 2.

А пізніше і глава офісу президента України Андрій Єрмак опублікував відео у себе в Telegram, написавши : "Неперевершена Катрін Денев підтримала Україну. Кіноакторка зачитала вірш Лесі Українки "Надія" під час церемонії відкриття. Світ кіно підтримує нашу країну. Ми дуже вдячні за солідарність".

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Нагадаємо, цей вірш вперше було опубліковано в журналі "Зоря" у 1887 році. Це перший вірш Лесі Українки. Вона написала його, дізнавшись про долю своєї тітки Олени Косач (у шлюбі Тесленко-Приходько), яку заслали до Сибіру за участь у революційному русі. Вірш звучить так:

Надія

Ні долі, ні волі у мене нема,

Зосталася тільки надія одна:

Надія вернутись ще раз на Вкраїну,

Поглянути ще раз на рідну країну,

Поглянути ще раз на синій Дніпро, –

Там жити чи вмерти, мені все одно;

Поглянути ще раз на степ, могилки,

Востаннє згадати палкії гадки…

Ні долі, ні волі у мене нема,

Зосталася тільки надія одна.

Нагадаємо, Каннський міжнародний кінофестиваль у 76-е пройде з 16 по 27 травня. Сьогодні, в день відкриття, відбулася прем'єра фільму Джонні Деппа та Майвен Ле Беско "Жанна Дюбаррі".