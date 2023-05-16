Катрін Денев на відкритті Каннського кінофестивалю 2023 прочитала вірш Лесі Українки

Актриса прочитала вірш "Надія" французькою мовою.

Французька актриса Катрін Денев під час церемонії відкриття 76-го міжнародного Каннського кінофестивалю прочитала французькою вірш Лесі Українки "Надія". Відео опублікував телеканал France 2.

А пізніше і глава офісу президента України Андрій Єрмак опублікував відео у себе в Telegram, написавши : "Неперевершена Катрін Денев підтримала Україну. Кіноакторка зачитала вірш Лесі Українки "Надія" під час церемонії відкриття. Світ кіно підтримує нашу країну. Ми дуже вдячні за солідарність".

Нагадаємо, цей вірш вперше було опубліковано в журналі "Зоря" у 1887 році. Це перший вірш Лесі Українки. Вона написала його, дізнавшись про долю своєї тітки Олени Косач (у шлюбі Тесленко-Приходько), яку заслали до Сибіру за участь у революційному русі. Вірш звучить так:

Надія

Ні долі, ні волі у мене нема,

Зосталася тільки надія одна:

Надія вернутись ще раз на Вкраїну,

Поглянути ще раз на рідну країну,

Поглянути ще раз на синій Дніпро, –

Там жити чи вмерти, мені все одно;

Поглянути ще раз на степ, могилки,

Востаннє згадати палкії гадки…

Ні долі, ні волі у мене нема,

Зосталася тільки надія одна.

Нагадаємо, Каннський міжнародний кінофестиваль у 76-е пройде з 16 по 27 травня. Сьогодні, в день відкриття, відбулася прем'єра фільму Джонні Деппа та Майвен Ле Беско "Жанна Дюбаррі".