Меган Маркл у золотій сукні без бретельок відвідала гала-концерт у Нью-Йорку

Можливо, Меган Маркл не була в Букінгемському палаці, але вона все ж таки зробила королівський вихід на вечірку в Нью-Йорку з чоловіком принцом Гаррі.

Меган Маркл стала почесним гостем на заході, отримавши нагороду Women of Vision від Глорії Стайнем, легендарної феміністки та співзасновниці Фонду для жінок. 89-річна Стайнем вручила герцогині Сассекській нагороду за "її глобальну діяльність з розширення прав і можливостей жінок і дівчаток" на честь 50-річчя фонду. Принц Гаррі супроводжував дружину на заході. Про це пише PageSix.

Меган Маркл вимовила надихаюче послання, яке закликає жінок "бути провидцями свого життя".

"Ніколи не пізно почати. Ви можете бути провидцем свого власного життя. Ви можете намітити шлях, на якому те, що ви повторюєте у своїх щоденних актах служіння, у доброті, у захисті, у благодаті та у справедливості, стане тим самим, що буде визнано наступною хвилею жінок як молодих, так і старих, які також оберуть цей момент, щоб приєднатися до руху і втілити наше бачення справедливого світу в реальність", — сказала вона.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

41-річна герцогиня Сассекська обрала для заходу золоту сукню міді без бретельок за 1850 доларів від Joanna Ortiz, яку вона поєднувала із золотими туфлями від Tom Ford (1350 доларів) та клатчем від Carolina Herrera (1100 доларів). Схоже, вона перешила свою сукню, створену колумбійським дизайнером, оскільки зображення оригінального дизайну показують його з ремінцями.

Принц Гаррі приєднався до своєї дружини на церемонії нагородження, вибравши темно-синій костюм із блакитною краваткою.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл та принц Гаррі несподівано відвідали центр для підлітків.