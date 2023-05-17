Майлі Сайрус показала бездоганну фігуру у купальнику у новому кліпі

Менше, ніж за добу відео вже зібрало понад півтора мільйони переглядів. У ньому багато натяків на стосунки Сайрус із колишнім чоловіком Ліамом Хемсвортом.

30-річна американська співачка Майлі Сайрус представила новий кліп на пісню "Jaded" ("Змучений"), який менш як за добу набрав півтора мільйона переглядів. Композиція, як і її попередні хіти, присвячена темі стосунків та розставання.

У кадрі артистка з'являється у кількох купальниках: кольору золотий металік, чорному з розрізами та чорному з паєтками. Вона розповідає про сумні уроки, винесені з минулих романів.

"Ми вирушили в пекло, але ми так і не повернулися, мені шкода, що ти змучений", — співає Майлі, хоча при цьому виглядає не змученою, а дуже бадьорою.

Майлі байдикує в ліжку топлес, схрестивши руки на грудях, і засмагає біля басейну з яскраво-блакитним небом та пальмами на задньому плані. Її волосся вже не повністю світле, а скоріше темне з білими пасмами.

Відео знято з туманним фільтром, що надає йому казкової якості.

На думку шанувальників "Jaded" – це ще одна пісня про її колишнього чоловіка, 33-річного актора Ліама Хемсворта.

"Легенда свідчить, що вона знайшла це золоте бікіні в шафі в спальні Ліама і ніколи не оглядалася назад", "Вона зняла музичне відео у своєму новому будинку в Малібу, посилаючись на свою пісню "Malibu" та каліфорнійський будинок її та Хемсворта, що згорів при пожежі. І насмішники обожнюють тебе, пісня про любов до Ліама. Вона також повернулася до брюнетки (колір волосся, який у неї був, коли вона зустріла Ліама), оскільки вона співає, що тепер вони старші і зріліші", "Вона здається такою безтурботною, і я думаю, вона знає, що Ліам може дивитися на змучені погляди, які вона посилала. Подивися, що ти пропустив", "Мені подобається посмішка "тепер ти самотній, і я ненавиджу це", що очищає, а не змушує ненавидіти", – пишуть у коментарях.

Раніше Фокус писав, що незадовго до виходу кліпу співачка опублікувала у соцмережі кілька відвертих фото.