Майлі Сайрус поділилася відвертими фото напередодні виходу нового кліпу

Артистка підігріває інтерес публіки до свого нового кліпу на пісню "Jaded", дата виходу якого поки що тримається в секреті.

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30-річна Майлі Сайрус, популярність якої після розлучення рвонула вгору завдяки новим хітам, продовжує дражнити 220 мільйонів своїх підписників в Instagram новим відео на пісню "Jaded". Вона опублікувала кілька відвертих фото, де позує на ліжку топлес.

"Тепер ти самотній, і я це ненавиджу", – підписала кадри зірка.

На співачці, кількість прослуховувань пісні якої "Flowers" досягла мільярда, – лише темно-сині джинси. Користувачі можуть бачити на боці та на руках Майлі безліч татуювань. Її волосся розділене на прямий проділ і спадає хвилями на плечі.

Фото: Miley Cyrus/Instagram Фото: Miley Cyrus/Instagram Фото: Miley Cyrus/Instagram

Дата виходу відео поки не оголошена.

Нещодавно знаменитість поділилася знімками, на яких позує в золотому купальнику на тлі мальовничого океану і пальм. Красуня одягла сонцезахисні окуляри в золотій оправі, і стоїть, дивлячись на захід сонця вдалині.

"Ти розбив собі серце, але ніколи б цього не сказав", — говорить підпис.

Фото: Miley Cyrus/Instagram

Майлі раніше виконувала "Jaded" наживо для свого спеціального випуску Backyard Sessions, прем'єра якого відбулася на Disney+. Готуючись випустити відео для другого треку свого останнього альбому, який вийшов 10 березня, Сайрус також зазначає, що її пісня "Flowers" стала найшвидшим треком, який досяг мільярда прослуховувань в історії Spotify 4 травня.

Виконавиця висловила подяку своїм шанувальникам в Instagram, поділившись важливою новиною та написавши: "Дякую мільярд. Я люблю вас".

Фанати не виключають, що деякі треки та тексти пісень успішного восьмого студійного альбому Майлі пов'язані з її розривом із чоловіком Ліамом Гемсвортом, з яким вона була одружена з 2018 по 2020 рік. Ще в березні джерело повідомило People, що Майлі "найздоровіша і найщасливіша за довгий час".

"Всі звинувачували її в розлученні і називали дикою дитиною, але це було несправедливо. Їхні стосунки та шлюб були токсичними, і вона була вбита горем", — пояснив інсайдер. За його словами, Сайрус нарешті відчула себе готовою "розповісти свою версію історії":

"Вона не намагається помститися Ліаму, але відчуває, що має повне право сказати своє слово після того, як усі розібрали її на частини після розриву".

Наразі вона зустрічається з барабанщиком Максом Морандо з 2021 року. Він допоміг їй спродюсувати два треки для Endless Summer Vacation.

Колишній чоловік артистки закрутив роман із моделлю Габріель Брукс.

Раніше Фокус писав, що Ліам Гемсворт подав до суду на Майлі Сайрус через її новий хіт.