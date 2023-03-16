Майлі Сайрус нарешті щаслива після "отруйного" шлюбу з Ліамом Гемсвортом

Про це розповіло джерело, близьке до співачки, коментувавши випуск ще одного треку, який, як вважають фанати, також присвячений Ліаму.

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Майлі Сайрус нарешті почувається щасливою після того, як відійшла від "отруйного шлюбу" з Ліамом Гемсвортом, який залишив її абсолютно "розбитою", розповів друг співачки журналу People.

Тема колишнього шлюбу Майлі Сайрус та Ліама Гемсворта знову спливла на перших шпальтах таблоїдів, після того, як вона випустила ще один хіт зі свого нового альбому Endless Summer Vacation.

Фанати, прослухавши трек Muddy Feet, вирішили, що він також присвячений колишньому чоловікові Майлі, актору Ліаму Гемсворту.

Новий трек Майлі Сайрус Muddy Feet

У новому треку Muddy Feet, написаному у співавторстві зі співачкою Sia, є слова:

"Від тебе пахне духами, яких я не купувала.

Тепер я знаю, чому ти зашморгуєш штори.

Забирайся до біса з мого будинку!

Ти приходиш додому

Із брудними ногами.

Я збираюся з цим щось зробити.

Так, я збираюся з цим щось зробити.

Тож фанати визнали, що це черговий натяк на зраду Ліама Гемсворта, після якого пара і розійшлася.

"Всі звинувачували її в розлученні і називали дикою дитиною, але це було несправедливо. Їхні стосунки та шлюб були отруйними, і вона була вбита горем", — стверджує джерело.

І зараз 30-річна співачка нарешті, готова розповісти свою версію історії після того, як у неї був час обробити і залікувати розлучення з 33-річним Ліамом Гемсвортом у 2020 році.

"Вона не намагається образити Ліама, але вона відчуває, що має повне право тепер розповісти свою версію подій після того, як усі перемили їй кісточки після розлучення", — зазначило джерело, сказавши, що зараз Майлі "по-справжньому здорова і щаслива".

Нагадаємо, Ліам Гемсворт та Майлі Сайрус познайомилися у 2009 році на зйомках фільму "Остання пісня". Вони мали кілька романів, вони сходилися, то розходилися, перш ніж одружитися у грудні 2018 року.

Майлі Сайрус та Ліам Гемсворт Фото: Getty Images

Вони розлучилися у серпні 2019 року і розлучилися у лютому 2020 року, і тепер фанати думають, що тексти пісень Flowers та Muddy Feet присвячені її шлюбу.

Ніхто з них не коментував своє розлучення, але шанувальники Майлі впевнені, що відповідь у текстах її пісень. З яких стає зрозумілим, що Ліам їй зраджував.

Сам Ліам Гемсворт подає до суду на Майлі, бо вважає, що її пісні псують йому кар'єру у кіно.