Майли Сайрус наконец-то счастлива после "ядовитого" брака с Лиамом Хемсвортом

Об этом рассказал источник, близкий к певице, комментируя выпуск еще одного трека, который, как считают фанаты, тоже посвящен Лиаму.

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Майли Сайрус наконец-то чувствует себя счастливой, после того, как отошла от "ядовитого брака" с Лиамом Хемсвортом, который оставил ее совершенно "разбитой", рассказал друг певицы журналу People.

Тема бывшего брака Майли Сайрус и Лиама Хемсворта снова всплыла на первых полосах таблоидов, после того, как она выпустила еще один хит из своего нового альбома Endless Summer Vacation.

Фанаты, прослушав трек Muddy Feet, решили, что он также посвящен бывшему супругу Майли, актеру Лиаму Хемсворту.

Новый трек Майли Сайрус Muddy Feet

В новом треке Muddy Feet, написанном в соавторстве с певицей Sia, есть слова:

"От тебя пахнет духами, которых я не покупала.

Теперь я знаю, почему ты задергиваешь шторы.

Убирайся к черту из моего дома!

Ты приходишь домой

С грязными ногами.

Я собираюсь с этим что-то сделать.

Да, я собираюсь с этим что-то сделать".

Так что фанаты сочли, что это очередной намек на измены Лиама Хемсворта, после которых пара и разошлась.

"Все обвиняли ее в разводе и называли диким ребенком, но это было несправедливо. Их отношения и брак были ядовитыми, и она была убита горем", — утверждает источник.

И сейчас 30-летняя певица? наконец, готова рассказать свою версию истории после того, как у нее "было время обработать и залечить" развод с 33-летним Лиамом Хемсвортом в 2020 году.

"Она не пытается оскорбить Лиама, но она чувствует, что имеет полное право теперь рассказать свою версию событий после того, как все перемыли ей косточки после развода", — отметил источник, сказав, что сейчас Майли "по-настоящему здорова и счастлива".

Напомним, Лиам Хемсворт и Майли Сайрус познакомились в 2009 году на съемках фильма "Последняя песня". У них было несколько романов, они сходились, то расходились, прежде чем пожениться в декабре 2018 года.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт Фото: Getty Images

Они расстались в августе 2019 года и развелись в феврале 2020 года, и теперь фанаты думают, что тексты песен Flowers и Muddy Feet посвящены ее браку.

Никто из них не комментировал свой развод, но поклонники Майли уверены, что ответ кроется в текстах ее песен. Из которых становится ясно, что Лиам ей изменял.

Сам Лиам Хемсворт подает в суд на Майли, потому что считает, что ее песни портят ему карьеру в кино.