"Flowers" 12 тижнів на першому місці у світових чартах: Майлі Сайрус подякувала фанатам

Зірка подякувала фанатам за "Flowers", який знаходиться 12-й тиждень у всьому світі на першому місці.

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30-річна американська співачка Майлі Сайрус висловила свою подяку шанувальникам, оскільки її трек "Flowers" залишається номером один у світових чартах. Про це пише Daily Mail.

Поп-зірка опублікувала в Instagram фотографію, на якій вона зображена у білому купальнику та чорних туфлях на підборах. Яскравих фарб у образ вона додала за допомогою червоної помади.

"Flowers вже 12-й тиждень займають перше місце у світі завдяки ВАМ. Подяка", — написала Майлі у підписі для своїх 205 мільйонів підписників.

Трек "Flowers" був випущений 12 січня на лейблі Columbia Records як провідний сингл з восьмого студійного альбому Майлі Endless Summer Vacation. У пісні Майлі Сайрус розповіла про своє гучне розлучення із 33-річним австралійським актором Ліамом Гемсвортом. Втім, артистка не називала конкретних імен, а композиція стала гімном сильних та незалежних жінок.

Після цього зірка випустила ще один хіт. Фанати, прослухавши трек "Muddy Feet", вирішили, що він також присвячений колишньому чоловікові Майлі.

Нагадаємо, Ліам Гемсворт подав до суду на Майлі Сайрус через її новий хіт "Flowers". Актор зважився на цей крок після того, як новий сингл Сайрус мало не коштував йому ролі у новому сезоні серіалу "Відьмак".

Також Фокус писав, що Майлі Сайрус нарешті щаслива після "отруйного" шлюбу з Ліамом Гемсвортом.