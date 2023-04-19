"Flowers" 12 недель на первом месте в мировых чартах: Майли Сайрус поблагодарила фанатов

Звезда поблагодарила фанатов за "Flowers", который находится 12-ю неделю во всем мире на первом месте.

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30-летняя американская певица Майли Сайрус выразила свою благодарность поклонникам, так как ее трек "Flowers" остается номером один в мировых чартах. Об этом пишет Daily Mail.

Поп-звезда опубликовала в Instagram фотографию, на которой она изображена в белом купальнике и черных туфлях на каблуке. Ярких красок в образ она добавила с помощью красной помады.

"Flowers уже 12-ю неделю занимают первое место в мире благодаря ВАМ. Благодарность", — написала Майли в подписи для своих 205 миллионов подписчиков.

Трек "Flowers" был выпущен 12 января на лейбле Columbia Records в качестве ведущего сингла с восьмого студийного альбома Майли Endless Summer Vacation. В песне Майли Сайрус рассказала о своем громком разводе с 33-летним австралийским актером Лиамом Хемсвортом. Впрочем, артистка не называла конкретные имена, а композиция стала гимном сильных и независимых женщин.

После этого звезда выпустила еще один хит. Фанаты, прослушав трек "Muddy Feet", решили, что он также посвящен бывшему супругу Майли.

Напомним, Лиам Хемсворт подал в суд на Майли Сайрус из-за ее нового хита "Flowers". Актер решился на этот шаг после того, как новый сингл Сайрус чуть не стоил ему роли в новом сезоне сериала "Ведьмак".

Также Фокус писал, что Майли Сайрус наконец-то счастлива после "ядовитого" брака с Лиамом Хемсвортом.