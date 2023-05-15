Майли Сайрус поделилась откровенными фото в преддверии выхода нового клипа

Артистка подогревает интерес публики к своему новому клипу на песню "Jaded", дата выхода которого пока держится в секрете.

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30-летняя Майли Сайрус, популярность которой после развода рванула вверх благодаря новым хитам, продолжает дразнить 220 миллионов своих подписчиков в Instagram новым видео на песню "Jaded". Она опубликовала несколько откровенных фото, где позирует, лежа на кровати топлес.

"Теперь ты одинок, и я это ненавижу", – подписала кадры звезда.

На певице, число прослушиваний песни которой "Flowers" достигло миллиарда, – только темно-синие джинсы. Пользователи могут видеть на боку и на руках Майли множество татуировок. Ее волосы разделены на прямой пробор и спадают волнами на плечи.

Фото: Miley Cyrus/Instagram Фото: Miley Cyrus/Instagram Фото: Miley Cyrus/Instagram

Дата выхода видео пока не объявлена.

Не так давно знаменитость поделилась снимками, на которых позирует в золотом купальнике на фоне живописного океана и окружающих ее пальм. Красавица надела солнцезащитные очки в золотой оправе и стоит, глядя на заходящее солнце вдалеке.

"Ты разбил себе сердце, но никогда бы этого не сказал", – гласит подпись.

Фото: Miley Cyrus/Instagram

Майли ранее исполняла "Jaded" вживую для своего специального выпуска Backyard Sessions, премьера которого состоялась на Disney+. Готовясь выпустить видео для второго трека своего последнего альбома, который вышел 10 марта, Сайрус также отмечает, что ее песня "Flowers" стала самым быстрым треком, достигшим миллиарда прослушиваний в истории Spotify 4 мая.

Исполнительница выразила благодарность своим поклонникам в Instagram, поделившись важной новостью и написав: "Спасибо миллиард. Я люблю вас".

Фанаты не исключают, что некоторые треки и тексты песен успешного восьмого студийного альбома Майли связаны с ее разрывом с мужем Лиамом Хемсвортом, с которым она была в браке с 2018 по 2020 год. Еще в марте источник сообщил People, что Майли "самая здоровая и счастливая за долгое время".

"Все обвиняли ее в разводе и называли диким ребенком, но это было несправедливо. Их отношения и брак были токсичными, и она была убита горем", — пояснил инсайдер. По его словам, Сайрус, наконец, почувствовала себя готовой "рассказать свою версию истории":

"Она не пытается отомстить Лиаму, но чувствует, что имеет полное право сказать свое слово после того, как все разобрали ее на части после разрыва".

Сейчас она встречается с барабанщиком Максом Морандо с 2021 года. Он помог ей спродюсировать два трека для Endless Summer Vacation.

Бывший муж артистки закрутил роман с моделью Габриэль Брукс.

Ранее Фокус писал, что Лиам Хемсворт подал в суд на Майли Сайрус из-за ее нового хита.