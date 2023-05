Одрі Гепберн прогулялася по Риму в сукнях українського бренду (фото)

На Одрі, створеній за допомогою штучного інтелекту, — сукні-бюстьє з фатину найніжніших кольорів.

Український бренд жіночого одягу Gepur представив незвичайну модель у рекламі своєї нової колекції, нею стала легендарна голлівудська акторка Одрі Гепберн, яка померла ще 1993 року. Відтворену за допомогою штучного інтелекту зірку одягли в найніжніші сукні-бюстьє яскравих кольорів і показали, який вона мала б вигляд у них, коли б гуляла по Риму зараз.

"Сила краси має вічне життя. Тендітна й елегантна. Але сильна та рішуча. Стильна та розкішна. Але незламна й надихаюча. Одрі Гепберн стала іконою жіночності та стилю поза епохами. У часи надскладних випробувань наші жінки показують, як сила жіночності рухає життя вперед. Попри випробування, українки не перестають бути найкрасивішими жінками світу. Ми створили Одрі такою, якою вона могла бути зараз, у 2023, для того, щоб вона змогла нагадати кожній: "Life is a party. Dress for it"! Колекція суконь від Gepur, зіткана з неосяжної сили, краси та грації Одрі, для кожної жінки, яка надихає нас на життя!" — йдеться на сайті бренду.

Одрі "приміряла" шість суконь-бюстьє з колекції: ніжно-рожеву, червону, блакитну, чорну, блакитну та кавову з чорними квітами. Образ доповнюють босоніжки на високих підборах і на платформі, а також сережки з підвісками. Кожне фото супроводжується фразою легендарної акторки.

"Ми відтворили з використанням АI королеву екрану Одрі Гепберн, сила краси якої надихає жити. Власною історією вона показує, що для святкування життя привід не потрібен! Одрі Гепберн пережила період жорстокої окупації під час Другої Світової, але вистояла та стала натхненням усього світу на роки. Вислови незрівнянної Одрі, що надихають і які вона сказала б кожній із нас!" — відзначили дизайнери.

Одрі Гепберн була однією із зірок 1960-х років, відомою своєю чарівною невинністю й елегантністю. Її зовнішність і стиль, а також гідне прийняття віку для мільйонів жінок стали прикладом для наслідування, а образи її героїнь увійшли до всіх модних підручників.

