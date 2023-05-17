У Великобританії народилися восьмеро цуценят найрідкіснішої породи собак у світі

Це перший випадок у країні, коли порода веттерхун дала потомство.

У Дорчестері, що в графстві Дорсет, у родині Майка та Нікі Янг у квітні з'явилися на світ восьмеро цуценят, яких народила їхня собака Аафке породи веттерхун, однієї з найрідкісніших у світі, пише Daily Mail. Це перший випадок у Великій Британії.

Майк і його дружина Нікі, вчена-клініцистка на пенсії, цілодобово піклуються про малюків. Цуценята вже готуються до переїзду в нові будинки по всій країні.

Перед тим, як шукати для Аафке кобеля для в'язки, подружжя показало трирічну суку голландському експерту, щоб переконатися, що вона є хорошою представницею породи. Потім їм довелося чекати, щоб знайти відповідного самця для парування, і вони проїхали 720 кілометрів від своєї домівки до Хетерена в Голландії.

За словами Нікі, нових господарів для своїх цуценят вони знайшли через клуб породи.

"Зараз малюкам шість тижнів, тому вони їдять тверду їжу, вчаться сидіти й гратися, і в них усе добре. Я думаю, що Аафке трохи набридло, що їх так багато, але вона впоралася приголомшливо. Ми, безперечно, були зайняті. Вони зайняли весь будинок і сад, і для двох дорослих, які наглядають за ними, потрібен повний робочий день. Мені буде сумно бачити, як вони йдуть, але я також щаслива, що в них усіх є чудові домівки, куди вони можуть вирушити", — каже британка.

Аафке зі своїми малюками, які скоро роз'їдуться по нових домівках Фото: UK Stabyhoun Association

Нікі зазначає, що вони з чоловіком купили веттерхуна та стабіхуна, оскільки вважають, що "це прекрасні тварини з приємним характером, із яких виходять чудові сімейні собаки".

Подружжя дуже потоваришувало із заводчиком Аафке та господарями Лекса, собаки, з яким в'язали свою улюбленицю. Ба більше, власники Лекса приїхали привітати цуценят.

"Усі троє цуценят-дівчаток вирушать у домівки, господарі яких захочуть мати цуценят у майбутньому, якщо їхні собаки підходять. І я думаю, що деякі з власників хлопчиків також захочуть їх в'язати, щоб це було добре для породи", — вважає подружжя.

Веттерхун — це голландський водний спанієль. Спочатку породу вивели 400 років тому в Нідерландах для полювання на дрібну дичину та водоплавних птахів, звідси і її назва. Вона була майже знищена під час Другої світової війни, коли Німеччина окупувала їхню батьківщину. Концентровані зусилля з розведення в 1950-х роках дозволили повернути її, але сьогодні по всьому світу налічується лише близько тисячі особин, до того ж більшість із них — у їхній рідній країні. Зараз порода знову набирає популярності завдяки своєму грайливому та лояльному характеру.

"Ми сподіваємося, що в наступному десятилітті популяція веттерхунів у Великій Британії збільшиться з 50 до 100 особин. Народження цих цуценят — чудова новина та величезний поштовх для того, щоб порода продовжувала відновлюватися", — радіє Джейн Мосс, радниця з розведення британської асоціації Wetterhoun Association.

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