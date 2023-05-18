Позашлюбний син Шварценеггера знову показав схожість із батьком (фото)

Хлопець продовжує шукати себе у різних видах спорту, працює ріелтором та знімається у кіно.

25-річний позашлюбний син голлівудського актора та екс-губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера, Джозеф Баена, який із п'яти дітей зірки вийшов найбільш схожим на свого знаменитого батька, продовжує працювати над своєю фігурою, мріючи, як і Арні, виграти колись титул "Містер Олімпія”. Однак лише на бодібілдингу він не зупиняється та прокачує форму в американському футболі. Хлопець поділився у сторіс знімками та відео, де позує у шортах, гольфах та білих кросівках, демонструючи свої м'язи.

Джозеф Баена пробує себе в американському футболі

Джозефу не звикати хизуватися своїм точеним пресом, і він часто ділиться знімками занять у тренажерному залі. Тепер він ще розповідає і про акторські будні. Баена збирається зіграти головну роль у бойовику разом із Люком Хемсвортом та Морганом Фріменом. Джозеф виконає роль молодого помічника шерифа на ім'я Воллі. Бойовик розповідає про ветерана спецназу Лі Ганнера (Хемсворт), який бере двох своїх синів у похід, де вони натикаються на лабораторію з виробництва фентанілу. Хлопчиків викрадають наркоторговці. Ганнер не зупиниться ні перед чим, щоб повернути своїх дітей. Йому доведеться зіткнутися не лише зі злочинним картелем, але також із ФБР та місцевою поліцією.

Раніше Баена вже з'явився у картині "Стрілок", сценаристом та режисером якої виступив Дмитрій Логотеті.

У перервах між зйомками він працює агентом з нерухомості, але в майбутньому хоче повністю перейти в кіноіндустрію. Минулого року Джозеф отримав свою першу головну роль у майбутньому науково-фантастичному фільмі Джона Малковича "Колісниця".

Раніше Фокус писав, що Арнольд Шварценеггер дав відвертий коментар з приводу свого розлучення й освідчився колишній дружині Марії Шрайвер.