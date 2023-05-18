Брат Кейт Міддтон зробив пожертву в організацію, яка допомагає собакам з України

Брат принцеси Уельської пішов її стопами в любові до тварин.

36-річний підприємець Джеймс Міддлтон повідомив у своєму Instagram-акаунті, що пожертвував корм для собак зі своєї компанії Ella & Co волонтерській організації K9 Rescue International, яка годує та рятує бездомних собак, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У підписі до зворушливого ролика, де собаки їдять його пожертвування, Джеймс написав: "Я завжди вважав, що собаки — одні з найчистіших істот на землі, і вони не заслуговують нічого, крім кохання та турботи. Я пишаюся тим, що нещодавно пожертвував партію собачого корму холодного віджиму Ella & Co благодійної організації @k9rescueinternational, яка займається годуванням та порятунком бездомних собак в Україні, це невелика команда, яка має велике значення, і для мене велика честь зіграти невелику роль у їхніх зусиллях.Я так вдячний, що є організації, які роблять все можливе, щоб допомогти підтримати ці безневинні душі. Давайте продовжимо змінювати світ на краще, по одній тарілці за раз".

Джеймс зворушив шанувальників у січні цього року, коли повідомив, що його собака Елла померла. Раніше він розповідав, що пухнастий улюбленець допомагав йому впоратися з депресією. 2020 року британський підприємець ходив на терапію, а Елла становила йому компанію.

"Мені поставили цей діагноз, і Елла приходила на всі мої сеанси терапії, на які я з самого початку не хотів йти, — сказав він тоді. — Але поряд з нею я справді став впевненіше розуміти, що в мене психічне захворювання. Я б навіть сказав, що завдячує Еллі життям, а вона цього не знає".

Також Фокус писав, що Джеймс Міддлтон розповів про особливий аксесуар, який він узяв на коронацію.