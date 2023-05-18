Сара Фергюсон запускає подкаст, у якому збирається "пліткувати"

Колишня дружина принца Ендрю обговорить "гарячі теми" зі своєю подругою.

Герцогиня Йоркська Сара Фергюсон оголосила, що вона та її близька подруга, підприємець Сара Джейн Томсон, запускають подкаст під назвою "Чайні розмови з герцогинею та Сарою".

"Настав час розлити чай (spill the tea — пліткувати, — ред.)", — написала герцогиня Йоркська та колишня дружина скандального принца Ендрю у своєму Instagram.

Томпсон також дала уявлення про те, чого слухачі можуть очікувати від нового проєкту.

"Ми розіллємо чай, побалакаємо про наші тижні, а іноді навіть встановимо рекорд!" – написала вона у своєму акаунті. "Це буде дуже весело, і я не можу дочекатися".

Згідно з офіційним описом щотижневого подкасту, Фергюсон і Томпсон планують обговорити "гарячі теми", і до них приєднаються спеціальні гості.

Сара Фергюсон

"Ці двоє чудових друзів підійдуть до всього із заразливим ентузіазмом і здоровою дозою гумору", — йдеться в ньому.

У трейлері подкасту Томпсон додала, що вони з Фергюсон зосередяться на "злетах і падіннях повсякденного життя – вашому, нашому та всьому, що є в новинах".

За кілька годин до того, як оголосити про запуск продукту, герцогиня Йоркська опублікувала фотографію, на якій вона п’є з чашки.

"Чай подано", — підписала вона зухвалу публікацію.

Сара Фергюсон та Сара Томсон

Нагадаємо, Сара Фергюсон прийшла на коронаційний концерт Чарльза ІІІ у компанії принца Ендрю.

Також Фокус писав про фото Сари Фергюсон з принцесами Беатріс та Євгенією після коронації Чарльза ІІІ.