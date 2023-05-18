Принц Гаррі та Меган Маркл витрачають багато грошей на охорону: про яку суму йдеться

Герцоги Сасекські витрачають на безпеку своєї сім'ї величезну суму.

Принц Гаррі та Меган Маркл платять 2 мільйони доларів на рік за безпеку себе та своїх дітей після того, як королівська родина забрала їхніх охоронців, але навіть це не захистило їх від "майже смертельної" автомобільної погоні за участю папараці. Про це пише PageSix.

Приватна охорона настільки важлива для пари, що минулого року Гаррі навіть подав до суду на британську владу після того, як відповідно до законодавства Великобританії йому було заборонено мати при собі приватну збройну охорону в Англії. Герцог Сассекський також сказав, що приватна охорона є однією з причин його прагнення підписати вигідні угоди в США, де вони живуть живе з Маркл з того часу, як залишили свої королівські обов'язки у 2020 році.

Експерти з безпеки повідомили Forbes у 2021 році, що цілодобова охорона Гаррі та Меган могла коштувати навіть до 3 мільйонів доларів.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Напередодні стало відомо, що машину герцогів Сассекських понад дві години переслідували "вкрай агресивні папараці", які створили аварійну ситуацію.

"Минулої ночі герцог і герцогиня Сассекські і міс Регланд були залучені в майже катастрофічну автомобільну погоню від групи вкрай агресивних папараці протягом двох годин, що призвело до численних близьких зіткнень за участю інших водіїв на дорозі, пішоходів і двох офіцерів поліції. бути публічною фігурою викликає певний інтерес з боку громадськості, це ніколи не повинно відбуватися за рахунок чиєїсь безпеки", — розповів представник пари.

Раніше того вечора Меган Маркл стала почесним гостем на заході, отримавши нагороду Women of Vision від Глорії Стайнем, легендарної феміністки та співзасновниці Фонду для жінок. 89-річна Стайнема вручила герцогині Сассекській нагороду за "її глобальну діяльність з розширення прав і можливостей жінок і дівчаток" на честь 50-річчя фонду.