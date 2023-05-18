Дженніфер Лопес помітили у Лос-Анджелесі з величезним татуюванням на плечі

Лопес знімається у новому фільмі свого чоловіка Бена Аффлека. Яка роль їй дісталася, поки що невідомо.

53-річна американська співачка та актриса Дженніфер Лопес розпочала зйомки в новому фільмі "Нестримні", режисером якого є її чоловік Бен Аффлек, і була помічена в Лос-Анджелесі з великим татуюванням на правому плечі, повідомляє Daily Mail.

Тату у вигляді розп'яття Ісуса Христа дуже схоже на справжнє татуювання хреста на правій руці Аффлека, щоправда, у Лопес воно тимчасове. Як і в Бена, у Дженніфер хрест оточений яскраво-червоними квітами, а решта елементів намальована чорним чорнилом.

Щодо образу, то актриса була одягнена в розкльошені сині джинси та фіолетовий топ без рукавів. Своє волосся типового медового відтінку вона приховала під об'ємною темною перукою з довгими кучерями.

Роль Дженніфер наразі невідома, і дату виходу фільму ще не оголошено. Також поки що неясно, чи з'явиться в кадрі Бен.

Якщо говорити про тату, то Бен Аффлек має шість великих зображень. Нещодавно Дженніфер повідомила, що вона і чоловік зробили однакові татуювання, щоб показати їхню "прихильність" один до одного. У Бена є пара стрілок, що перехрещуються, під пахвами з літерами J і B між ними, у той час як у Лопес ліворуч намальований знак нескінченності зі стрілкою на ньому і словами "Дженніфер" і "Бен".

На спині у Аффлека – величезний яскравий сфінкс, який не подобається Джей Ло через його розміри та розмаїття кольорів.

Раніше Фокус писав про те, що Лопес та Аффлек кілька разів посварилися на публіці, що спровокувало розмови про проблеми у сім'ї. Пара одружилася у серпні минулого року.