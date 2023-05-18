Олена Зеленська відзначила день вишиванки у Південній Кореї стильним образом

Перша леді з'явилася на зустрічі у білій вишиванці, прикрашеній традиційними мотивами та кольє-гривні.

Олена Зеленська відзначила День вишиванки у Сеулі. На зустріч з українською діаспорою перша леді України прийшла у стильному образі, в якому поєднувалися сучасні та традиційні мотиви. Фото з'явилися в офіційному Facebook Олени Зеленській.

"Українські вишиванки на вулицях Сеула. Дбайливо привезені з дому, спеціально передані близькими, замовлені у місцевих майстрів, старовинні, з історією та сучасні, які свою історію тільки починають", — написала перша леді, зазначивши, що хоч у Сеулі українська діаспора невелика – понад дві тисячі українців, але вони є "потужною рушійною силою".

Фото: Instagram/Олена Зеленська

Олена Зеленська зустрілася з українською діаспорою Фото: Instagram/Олена Зеленська

Олена Зеленська зазначила, що відзначати День вишиванки у південнокорейському Сеулі, настільки далеко від будинку було незвичайно, але дуже надихаюче.

Для зустрічі вона вибрала оригінальну вишиванку від українського бренду GUNIA Project. Біла сорочка, прикрашена білою вишивкою та особливим стилем "витинанкою", коли частина тканини вирізається та обшивається, як мереживо.

Образ перша леді доповнила поясом ручної роботи від того ж бренду, який відсилає до ще одного традиційного елементу українського одягу – крайки.

Вишиванка Олени Зеленської прикрашена традиційним українським стилем. Фото: Instagram/Олена Зеленська

А прикраси від GUNIA Project, які одягла перша леді, також мають особливе значення. Це сучасна інтерпретація старовинної гривні – прикраси на шию, які носили скіфи та жителі Київської Русі.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська відкрила у Сеулі конференцію "Азійське лідерство". І обрала для офіційного заходу стильний образ від українського бренду: закриту зелену сукню з білими манжетами.