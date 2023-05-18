Леді Гага похвалилася ідеальним пресом у короткій футболці

Леді Гага займається по п'ять разів на тиждень із особистим тренером у спортзалі.

37-річна американська актриса та співачка Леді Гага продемонструвала результати багатогодинних занять у спортзалі, з'явившись на вулицях Лос-Анджелеса у сірому вкороченому топі, який був по моді розірваний, щоб оголити не лише скульптурний живіт, а й частину бюстгальтера, пишуть західні ЗМІ.

Образ вона доповнила легким жакетом з червоними та білими серцями й одягла чорні легінси з високою талією у спортивному стилі. Волосся співачки вільно спадало на плечі, а очі були заховані за сонцезахисними окулярами. Завершували ансамбль чорні зручні лофери. З прикрас на ній виднівся золотий ланцюжок із хрестиком.

Артистка давно займається спортом під керівництвом свого особистого тренера Харлі Пастернака. За його словами, він тренує знаменитість по 35 хвилин п'ять разів на тиждень, віддаючи перевагу силовим вправам. Пастернак наголошує, що зірка часто виступає у відвертих вбраннях, тому ідеально накачаний прес – її головний запит на заняттях.

Зараз Леді Гага задіяна у зйомках сиквелу "Джокера", де грає Харлі Квінн. Її партнером на знімальному майданчику є Хоакін Фенікс. Продовження фільму, який отримав визнання критиків, знімає Тодд Філліпс, який також написав сценарій у співавторстві зі Скоттом Сільвером. Квіїн — персонаж, спочатку створений, як комічний персонаж злодійського Джокера. Історія її походження полягає в тому, що вона була психіатринею у притулку Аркхем у Готем-сіті та носила ім'я доктор Харлін Квінзель. У коміксах вона закохується в Джокера, який був її пацієнтом, і врешті-решт стає його спільницею та коханкою. Прем'єру картини заплановано на 4 жовтня 2024 року.

Раніше Фокус писав, що Леді Гага стала співголовою Комітету президента США з мистецтва та гуманітарних наук.