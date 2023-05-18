Біллі Айліш розлучилася зі своїм бойфрендом Джессі Резерфордом
Роман Біллі та Джессі був скандальним, оскільки Айліш молодша за свого обранця на 11 років.
Біллі Айліш та її бойфренд Джессі Резерфорд оголосили про розлучення. 21-річна співачка та 31-річний вокаліст гурту Neighbourhood розійшлися після семи місяців стосунків. Про це пише Daily Mail.
Востаннє їх бачили разом на музичному фестивалі "Коачелла" у квітні.
Пара підтвердила, що розлучилися вони за згодою. Представник Айліш сказав: "Ми можемо підтвердити, що Біллі та Джессі розлучилися полюбовно і залишилися добрими друзями".
Вони також заперечували, що стосунки закінчилися через зради, та підтвердили, що тепер пара не разом.
Роман пари через різницю у віці викликав суперечки через те, що Біллі було 20 років, а Джессі 31 рік, коли вони вперше дебютували, як пара на зірковому гала-концерті LACMA Art+Film Gala 2022 у листопаді 2022 року.
Вперше Біллі бачили разом із Джессі, вокалістом Neighbourhood на Universal Studios у жовтні 2022 року.
Фанат завантажив у TikTok кліп, на якому вони йдуть поруч, і додав до посади підпис: "Боже, я тільки-но бачив Біллі Айліш на "Ночах жахів" на Хелловін".
І хоч роман засуджували через велику різницю у віці, Біллі заявляла, що Джессі "найгарячіший гребаний виродок з тих, хто нині живе", в інтерв'ю Vanity Fair. А потім вони разом іронізували над критикою, одягнувшись на костюмовану вечірку в дівчинку та старого. Щоправда, їхню фантазію не оцінили фанати, які розкритикували пару в соцмережах.
Раніше Біллі Айліш зустрічалася з репером Брендоном Адамсом, але вони розлучилися у 2020 році. Також вона в інтерв'ю скаржилася, що дивилася дуже багато порно, що зіпсувало її сприйняття та "зламало їй мозок".
Бувши у відносинах з Джессі, співачка зазначала, що для неї дуже важливим є дотик і фізичний контакт. Також вона згадувала, що Джессі надихає її та їй з ним дуже комфортно.