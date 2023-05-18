Гвінет Пелтроу показала свій маєток за 5 млн доларів (фото, відео)

Зірка екрану живе поруч з принцом Гаррі та Меган Маркл у Монтесіто.

50-річна американська акторка Гвінет Пелтроу показала свій розкішний маєток за 5 млн доларів у Монтесіто.

Розташований серед особняків таких знаменитостей, як Опра Вінфрі, Еллен Дедженерес, принц Гаррі та Меган Маркл, будинок Гвінет Пелтроу, придбаний майже за 5 мільйонів доларів, є не чим іншим, як видовищем.

Оскароносна акторка та засновниця Goop нещодавно дозволила своїм підписникам в Instagram зазирнути у своє розкішне житло, вміло використавши своє улюблене весняне вбрання як ідеальний привід.

Увійшовши до розкішного маєтку Гвінет, можна одразу побачити дзеркало в золотій рамі, скомпоновану мармурову полицю та насичену темну дерев’яну підлогу.

Збоку стоїть вишукана, добре укомплектована коктейльна чаша, яка додає нотки грайливої вишуканості до величі.

Біля входу Пелтроу можна було побачити в повсякденній сорочці в синю та білу смужку, у поєднанні з темно-синіми джинсами та темною курткою з пряжками на рукавах.

Гвінет Пелтроу

У цьому маєтку також є величезна гардеробна, яка перетворилася на простору кімнату, де Гвінет позувала для селфі в білій блузці з фальшивим вирізом і довгій спідниці-олівці. Додавши нотку "ботанського шику" до свого образу, вона одягла окуляри-авіатори.

Маєток Гвінет Пелтроу

Нагадаємо, Гвінет Пелтроу порівняла своїх зіркових колишніх.

Також Фокус писав про ніжний образ 50-річної Гвінет Пелтроу.