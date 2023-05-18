Дочка Мадонни знялася у прозорому комбінезоні для журналу "W"

Висхідна зірка вдягла відвертий образ для попвипуску модного глянцю.

26-річна дочка попікони Мадонни Лурдес Леон прикрасила обкладинку журналу "W". У своєму Instagram-акаунті співачка поділилася серією закулісних знімків зі своєї нещодавньої пікантної фотосесії. В інтерв'ю глянцю дівчина також розповіла про свою співпрацю із нью-йоркським звукозаписним лейблом Chemical. X. Про це пише People.

На фото Лурдес Леон, яка також відома під псевдонімом Лолахол, розтяглася на червоному більярдному столі у прозорому чорному мереживному комбінезоні, зверху якого вона одягла корсет та завершила образ туфлями Christian Louboutin.

На одному знімку вона стоїть рачки і дивиться в камеру. Дівчина також додала розмиту фотографію себе, на якій тримала рукою закинуту ногу.

Юна зірка також позувала для фотографій на тлі дзеркала зі своїм лейблом із п'яти осіб. В інтерв'ю виданню вона розповіла про те, як легко порівнювати себе з іншими у Нью-Йорку.

"У цьому місті багато розмов і багато критики. Дуже легко образитися на себе і відчути себе натхненною чи лайновою, тому що всі інші художники. Усі роблять все. Може здатися: "Чому я тут? Чому це важливо? Чому це актуально?", — сказала Леон.

Раніше Фокус писав, що Лурдес Леон зізналася, що вона "ніщо без своєї сім'ї".