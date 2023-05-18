Ель Феннінг продемонструвала ідеальну літню сукню

Зірка екрану насолоджується гарною погодою на сонячному півдні Франції.

25-річна американська акторка Ель Фаннінг продемонструвала ідеальну літню сукню. Знаменитість сфотографували, коли вона виходила з готелю Martinez на третій день 76-го Канського кінофестивалю. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Малефісенти" виглядала "повітряною" у білій напівпрозорій сукні без рукавів з квітковим принтом. Свій образ, до якого були прикуті погляди публіки, Феннінг доповнила кількома срібними босоніжками. На них був прозорий ремінець та пряжка з білою квіткою. Волосся знаменита акторка залишила розпущеним і зробила легкий макіяж.

Ель Феннінг Фото: Getty Images

Нагадаємо, 76-й Канський кінофестиваль проходитиме із 16 по 27 травня 2023 року. Це буде перший фестиваль за президента-жінки — Айріс Кноблох.

Кінофестиваль стартував із прем'єри драми епохи Людовіка XV "Жанна Дюбаррі" режисера Майвен Ле Беско. Також фільм відомий під назвою "Фаворитка". Головні ролі в ньому виконали сама Майвен і Джонні Депп. Це перший новий фільм Джонні після судового розгляду минулого року з Ембер Герд, його колишньою дружиною.

Також на фестивалі відбудеться прем'єра серіалу "Ідол" з Лілі-Роуз Депп та The Weeknd. Очікується, що на червону доріжку вийдуть Наталі Портман, Леонардо Ді Капріо, Кейт Бланшетт, Шон Пенн, Алісія Вікандер, Скарлет Йогансон та інші.

Раніше Фокус писав, що Ель Феннінг позувала перед відкриттям Каннського фестивалю у чудовій сукні.