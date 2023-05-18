Айшварія Рай і Карлі Клосс прийшли на прем'єру нового "Індіани Джонса" в Каннах 2023

Прем'єра нового фільму про пригоди археолога зібрала на червоній доріжці всіх зірок.

У Каннах триває 76-й кінофестиваль і сьогодні публіці показують фільм "Індіана Джонс і реліквія долі". На довгоочікувану прем'єру прибули багато зірок. Про це пише Daily Mail.

Звичайно, головними героями червоної доріжки стали члени знімальної групи та зірка фільму – Гаррісон Форд. 80-річний актор з'явився у компанії своєї дружини, актриси Калісти Флокхарт.

Гаррісон Форд та Каліста Флокхарт Фото: Getty Images

Він приєднався до колег по фільму: Фібі Воллер-Брідж, Мадсу Міккельсена та Антоніо Бандераса.

Сам фільм вийде у прокат 30 червня, режисером виступив Джеймс Мангольд.

Прем'єра нового, п'ятого за рахунком, "Індіани Джонса" стала однією з головних подій Каннського кінофестивалю 2023 року, адже фільм знімали багато років. До того ж це останній фільм, в якому Гаррісон Форд знявся в ролі Індіани Джонса. Вперше він взявся за цю роль ще 1984 року.

Модель Карлі Клосс, яка нещодавно оголосила, що чекає на другу дитину, продемонструвала свій живіт у сукні гірчично-жовтого кольору від Christian Dior, коли серед перших прибула на прем'єру.

Карлі Клос Фото: Getty Images

Образ вона доповнила чарівним головним убором із прозорою вуаллю.

А зірка Боллівуду Айшварія Рай приголомшила в екстравагантній сріблястій сукні від Sophie Couture з капюшоном та величезним бантом. Сукня виглядала приголомшливо, але актрисі знадобилася допомога, коли їй довелося підійматися сходами.

Айшварія Рай Фото: Getty Images

Нагадаємо, у листопаді минулого року повідомлялося, що Disney Plus знаходиться на ранній стадії розробки телесеріалу про Індіану Джонса, але Гаррісон Форд зазначив, що участі в цьому він не бере.

"Це останній фільм у серії, і це останній раз, коли я граю цього персонажа. Я очікую, що це буде останній раз, коли він з'явиться на екрані", — нещодавно сказав Форд в інтерв'ю, заявивши, що якщо продовження і знімуть, він ніякого відношення до цього не матиме.

За сюжетом фільму "Індіана Джонс і реліквія долі", події відбуваються в 1969 році в розпал космічних перегонів. Індіана викладає в університеті та більше не ризикує життям. Однак він стурбований тим, що уряд США вербує колишніх нацистів, щоб перемогти СРСР у боротьбі за космос.

Трейлер фільму "Індіана Джонс та реліквія долі"

До нього звертається по допомогу його хрещениця Гелена. І починаються пошуки таємничого артефакту та боротьба зі зловісним лиходієм Юргеном Воллером, членом НАСА та колишнім нацистом.