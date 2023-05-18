Блейк Лайвлі показала свій підтягнутий живіт лише через три місяці після пологів (фото)

Усього три місяці тому акторка стала мамою вчетверте.

35-річна американська акторка і модель Блейк Лайвлі продемонструвала стрункий живіт лише через три місяці після того, як народила четверту дитину. Знаменитість помітили на зйомках фільму "Все закінчується на нас" у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Пліткарки" була в блакитному вкороченому топі, одягненому під клаптеву сорочку, яку вона носила розстебнутою. В образі Лілі Блум вона також носила темні труси з високою талією та білим малюнком. Свій ансамбль Блейк доповнила мішкуватими темно-рожевими штанами, парою масивних чорних шкіряних чобіт, шапкою та сумкою через плече від Valentino.

Напередодні Блейк також сфотографували на зйомках. Для ролі вона перефарбувала волосся у рудий колір.

Це її перший проєкт з того часу, як на початку 2023 року вона народила четверту дитину від чоловіка, 46-річного Раяна Рейнольдса. Нова картина багатодітної мами розповідає про головну героїну на ім'я Лілі Блум, яку грає Лайвлі. Вона переїжджає зі свого рідного міста, щоб розпочати нове життя та відкрити власну справу, і вважає, що все надто добре, щоб бути правдою.

Нагадаємо, Блейк Лайвлі сходила із дочками на концерт Тейлор Свіфт.

Також Фокус писав про коментарі Раяна Рейнольдса про народження четвертої дитини у їхній родині.