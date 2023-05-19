Королева Камілла навмисно віддаляла принца Гаррі від батька, — джерело

Головним аргументом дружини монарха є скандальні спогади герцога Сассекського.

Королева Камілла ще більше "віддалила" принца Гаррі від Чарльза ІІІ. Про це пише New York Post.

Напруженість між дружиною британського монарха та принцом Гаррі все ще залишається високою через три роки після того, як герцог Сассекський склав королівські обов'язки та переїхав до США.

Королівський експерт Крістофер Андерсен заявив, що 75-річна королева Камілла "ще більше віддалила" Гаррі від родини та його батька.

"Король ненавидить бути посередині, але коли доводиться штовхати, він завжди вибере бік Камілли", — зазначив Андерсен.

За словами автора книги "Король: Життя Чарльза III", Камілла використала "цей безглуздий аргумент: "Але вони більше не працюють", щоб продовжувати ізолювати Чарльза від його молодшого сина.

"Я думаю, що кожного разу, коли король збирається вручити Гаррі оливкову гілку, Камілла намагається нагадати Чарльзу про всі жахливі речі, написані про неї в "Запасному"", — продовжив він.

Принцеса Діана та Чарльз ІІІ із синами Фото: Getty Images

Зокрема, Андерсен вважає, що "справи виглядають досить похмурими щодо налагодження відносин між Сассексами та рештою членів королівської родини".

"Здається, Чарльз дедалі більше рухається у напрямі простого розриву цих зв'язків, і це ставатиме легше з часом. Далі від очей…" – пояснив він.

У мемуарах принц Гаррі назвав Каміллу "лиходійкою" і стверджував, що вона злила в пресу історії про нього.

Король Чарльз ІІІ та принц Гаррі Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Нагадаємо, скільки грошей принц Гаррі та Меган Маркл витрачають на охорону.

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