Зірка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон розлучилася з бойфрендом-мільярдером

Актриса та Брендон Грін зустрічалися 18 місяців.

Емма Вотсон, зірка "Гаррі Поттера" та "Красуні й чудовиська", знову самотня. Кінозірка розлучилася зі своїм бойфрендом Брендоном Гріном, сином британського мільярдера. Про це пише Daily Mail.

Інсайдери повідомляють, що Емма та Брендон розійшлися ще після Різдва після "серйозного" роману, який тривав 18 місяців.

Вони обоє познайомилися з батьками одне одного, вони разом проводили свята та влаштовували романтичні подорожі до Венеції.

Емма Вотсон та Брендон Грін

Однак, на думку журналістів, Емма та Брендон не надто підходили один одному. 29-річний син мільярдера відомий своєю репутацією ловеласа та любителя моделей.

Його батько — сер Філіп Грін, який одержав лицарське звання за внесок в економіку Великобританії. Він починав із перепродажу джинсів, а потім успадкував сімейний бізнес. Він є президентом і генеральним директором компанії Amber Day.

Сам Брендон виріс у Монако, а його Бар-Міцва пройшла у легендарному готелі Du Cap. На вечірці виступили Бейонсе та Андреа Бочеллі.

Однак зовсім недавно він почав проявляти інтерес до екології та зайнявся інвестиціями в технології, очевидно щоб не відставати від Емми Вотсон, яка після фільмів про Гаррі Поттера закінчила Університет Брауна.

Святкуючи своє 33-річчя, Емма заявила, що переосмислила своє життя та відвідувала психолога.

"Мені було дуже сумно, і я справді була зла через багато речей. Я дізналася більше про кохання і про те, як бути жінкою", — писала акторка в соцмережах.

Раніше вона говорила, що їй постійно не щастить у коханні.

Емма Вотсон та Брендон Грін

Нагадаємо, її першим бойфрендом був гравець у регбі Том Дакер. За ним був серйозніший роман з однокурсниками Оксфордського університету Віллом Адамовичем і Меттом Дженні.

Вона зустрічалася із трьома молодими технологічними мільйонерами, насамперед із підприємцем Вільямом "Мак" Найтом. Вони розлучилися наприкінці 2017 року після дворічного роману. Потім у неї був шестимісячний роман з актором Glee Кордом Оверстрітом. Вони розлучилися влітку 2018 року.

Потім її було помічено за коктейлями з генеральним директором з технологій Бренданом Воллесом, співзасновником венчурного фонду.

До літа 2019 року вона перейшла до іншого технологічного мільйонера, Брендана Іріби, генерального директора Oculus. За ним був бізнесмен Лео Робінтон, з яким вона провела два роки.

В інтерв'ю вона сказала: "бойфренди чи партнери, які у мене були, зазвичай змушували мене почуватися по-справжньому бажаною. Вони створили мене", — зазначила актриса.

Нещодавно, на концерті Тейлор Свіфт у Лас-Вегасі її знову бачили з Воллесом, тож не виключено, що вони знову зустрічаються.

Останній фільм з Еммою Вотсон вийшов ще в 2019 році. Після "Маленьких жінок" вона зізналася, що бути актрисою для неї складно, оскільки вона "серйозна" для цього.

Нагадаємо, раніше Емма заявляла, що на зйомках Гаррі Поттера їй подобався Том Фелтон, який грав Драко Малфоя. Вони досі дружать.