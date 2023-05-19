Рідкісний вихід: Сі Цзіньпін зʼявився на публіці з дружиною (фото)
Перша леді КНДР практично не виходить у світ.
Лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідав саміт "Китай — Центральна Азія" в компанії своєї дружини Пен Ліюань. Про це пише Xinhua.
69-річний Сі Цзіньпін і його дружина, 60-річна колишня співачка Пен Ліюань у четвер, 18 травня 2023 влаштували вітальний банкет для гостей, які зібралися в Сіані, історичній відправній точці стародавнього Шовкового шляху.
Саміт, який триває два дні, є першою особистою зустріччю глав Китаю та п'яти країн Центральної Азії з тих пір, як Китай встановив з ними дипломатичні відносини 31 рік тому.
Серед гостей були: президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Киргизстану Садир Жапаров, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв і президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов.
У подорожі до КНДР Жапарова і Мірзійоєва супроводжували їхні дружини. Глава Китаю також зʼявився зі своєю дружиною Пен Ліюань. Це доволі рідкісна поява першої леді країни на публіці.
60-річна Пен Ліюань відвідала офіційний захід в елегантній темно-синій сукні з брошкою у формі метелика. Її волосся було зібране в охайну зачіску. Вона позувала фотографам разом з чоловіком.
Що відомо про дружину лідера Китаю
Сі Цзіньпін та відома китайська співачка Пен Ліюань одружилися у 1986 році. Це один з рідкісних випадків, коли народу відоме імʼя обраниці лідера Китаю.
60-річна Пен — володарка низки китайських та зарубіжних премій, зокрема звання "діяч мистецтва з благородною мораллю і високим художнім рівнем". Дружина Сі Цзіньпіна стала першим у країні магістром китайської національної вокальної музики.
Вона також стала послом доброї волі ВООЗ з питань туберкульозу і СНІДу, послом доброї волі з питань боротьби з тютюнокурінням і запобігання дитячій злочинності.
Подружжя виховує 30-річну доньку Сі Мінцзе.
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