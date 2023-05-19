Гейлі Бібер показала ідеальну вечірню сукню у Лондоні (фото)

Знаменитість запустила бізнес у Великобританії.

26-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала елегантну сукню під час побачення з Джастіном Бібером у Лондоні. Знімками бізнесвумен ділиться у своєму Instagram.

Зіркова пара була помічена під час серії прогулянок, оскільки Гейлі запускає свою лінію Rhode Beauty у Великобританії. Напередодні подружжя прибуло в Chiltern Firehouse на вечерю.

Дружина канадського музиканта була у сріблястій сукні без бретелей із блискітками, яка підкреслювала її підтягнуту фігуру.

Модель доповнила образ парою туфель на шпильках того ж відтінку та парою ефектних сережок.

Гейлі Бібер у Лондоні Фото: Getty Images

Гейлі носила своє темно-русяве підстрижене волосся у вільному, легкому стилі.

На відміну від гламурного образу Гейлі, 29-річний Джастін зберіг повсякденність у шкіряній куртці великого розміру з парою мішкуватих коричневих штанів і зелених Vans.

Гейлі Бібер у Лондоні

Співак вибрав багатошаровий образ, одягнувши під піджак білу футболку та зелену куртку з капюшоном на блискавці. Бібер доповнив образ бежевою кепкою Nike.

Весь тиждень пара була у Великій Британії, а у вівторок Гейлі відвідала вечірку з нагоди презентації свого бренду доглядової косметики Rhode.

"Лондон✅ ти був занадто добрим до мене. Дякую, що допомогли мені відсвяткувати @rhode 🩶🩶", — підписала публікацію з Великобританії донька Стівена Болдвіна.

Нагадаємо, чому Гейлі Бібер ще не готова ставати мамою.

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