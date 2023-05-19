Модні тренди: які босоніжки будуть найактуальнішими на літо 2023

Головна вимога до босоніжок влітку-2023 – практичність, зручність та якісні матеріали.

Погода вже не перший день радує своїм теплом і яскравим сонцем, а це означає, що настав час змінити кросівки та туфлі на зручні та жіночні босоніжки. Цього сезону дизайнери представили величезний вибір найрізноманітніших моделей. Фокус пропонує вам дізнатися, які босоніжки особливо у тренді влітку 2023 року.

При виборі босоніжок експерти зі стилю рекомендують звертати увагу на акуратні та практичні моделі як на шпильці, так і на пласкій підошві. Що стосується декору, то він може бути як багатий (з камінням, бахромою, квітами), так і зовсім мінімалістичний – з тонкими ремінцями та повною відсутністю будь-яких додаткових елементів.

У моду повернулися босоніжки-гладіатори, взуття у стилі 50-х, а також босоніжки у спортивному чи змішаному стилі.

Босоніжки-гладіатори та босоніжки на зав'язках

Гладіаторами називають взуття з наявністю безлічі шкіряних ремінців (широких або вузьких), які виходять із підошви та проходять по верхній частині ступні. Ці ремінці можуть охоплювати щиколотку і навіть доходити до верху коліна. Гладіатори ще називають римськими сандалями. Вони є високі, низькі та на підборах. На пласкій підошві ідеальні для повсякденного носіння, а на підборах та високих зав'язках вони прикрасять будь-який вечірній ансамбль, надавши йому ще більше ніжності.

Босоніжки у стилі 50-70-х років

Вінтажна тема взуття в сезоні літо-2023 займає, мабуть, одне з ключових місць. Найбільш популярними у дизайнерів виявилися ідеї 70-х років минулого століття. Масивна платформа з пробки та пластику в поєднанні з яскравою та кольоровою шкірою – такі моделі виглядають оригінально, і легко самі по собі зададуть тон модному образу.

Не менш популярне взуття влітку 2023 – босоніжки з естетикою 50-х. Витончені моделі із закритим та загостреним носком на невисокому підборі-чарочці з лакованої кольорової шкіри чудові як ніколи.

Босоніжки у спортивному та змішаному стилі

Спортивні босоніжки – це не тільки надзвичайно зручне взуття. Дизайнери переосмислили їх та представили моделі, які виглядають ще й дуже стильно, нагадуючи щось середнє між босоніжками та кросівками.

Безумовна перевага таких моделей – товста зручна підошва або не менш зручна танкетка та оригінальний верх.

Босоніжки з декором

Влітку 2023 стилісти рекомендують додати образу яскравості та блиску, тому босоніжки, оздоблені бісером, стразами чи камінням – must-have сезону. Як декор виступають навіть ланцюжки та пір'я екзотичних птахів. Чим простіший і прагматичніший дизайн, тим багатшим має бути оздоблення.

Таке взуття виглядає ошатно як на пласкій підошві, так і на підборах, а моделі на шпильці з тонкими ремінцями, прикрашеними стразами, стануть родзинкою вечірнього образу.

Босоніжки з фігурним підбором

Якщо ви хочете виглядати "на стилі" влітку 2023, саме час звернути увагу на босоніжки на фігурному підборі. Дизайнери навперебій пропонують моделі, які іноді вражають уяву. Наприклад, Ferragamo прикрасили босоніжки з Т-подібними ремінцями круглим підбором, а Dries Van Noten придумали вигнуті підбори.

Босоніжки на пласкій підошві

З усіх модних тенденцій на літо 2023 найпопулярніша – босоніжки на пласкій підошві. Просту і мінімалізм такого взуття цілком компенсує дорогий матеріал. Легковажні та прості на вигляд фасони – це лише привід для створення справжнього шедевра. Насамперед – це етніка: моделі, створені на основі національного взуття, просто поза конкуренцією. Найбільш затребуваними цього літа виявилися моделі, які століттями носять мексиканки, єгиптянки та італійки.

Серед інших трендів літа 2023 – босоніжки-мюлі, босоніжки лавандового кольору та носіння яскравих колгот під босоніжки.

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