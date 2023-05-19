Кінокритик розповів, чому його не вразив новий фільм із Джонні Деппом

На думку оглядача, творцям картини не вдалося показати найголовнішого.

76-ий Канський фестиваль відкрився історичною драмою французької режисерки Майвенн Ле Беско "Жанна Дюбаррі", головні ролі в якій зіграли сама Майвенн та американський актор Джонні Депп, який заговорив на зйомках французькою. Перші критики вже висловили свою думку про фільм, і серед них – оглядач Браян Вайнер.

У картині, яка стала для Деппа першою після виграного суду проти колишньої дружини Ембер Херд, він грає короля Людовіка XV. Стрічка розповідає про останнє кохання монарха до відомої куртизанки.

"З огляду на скандал, який викликав Луї, забравши низькорідну Жанну у Версаль, а також недавні скандали навколо імен не тільки Деппа, а й Майвенн (на яку подали до суду за напад), сам фільм розчаровуюче м'який. Костюми та декорації приголомшливі, але це буденний біографічний фільм, що не дає реального розуміння того, що було в улюбленій куртизанці Луї, що так наелектризувало його. З Деппом все гаразд, хоч і дивно приглушеним, і в кількох фразах, які він вимовляє, звучить французькою (принаймні), на мій слух)", — пише він.

Вайнер підкреслює, що фільм висміює дурні ритуали французького двору і перетворює незадоволених дочок Людовіка в карикатури на потворних сестер, гідних різдвяної пантоміми.

"Але загалом це буденне кіно про що завгодно, але тільки не про те, що потрібно", – каже критик.

Раніше Фокус писав, що під час проходу червоною доріжкою Джонні Деппа фотографи звернули увагу на його зіпсовані зуби. Пізніше зіркова стоматологиня розповіла ЗМІ, що не так із зубами актора.