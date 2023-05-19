Борис Джонсон стане батьком у восьмий раз

Його дружина Керрі Джонсон зазначила, що малюк з'явиться на світ уже за лічені тижні.

Керрі Джонсон, дружина експрем'єра Великобританії Бориса Джонсона, оголосила, що їхня третя дитина з'явиться на світ уже за кілька тижнів. Новину вона повідомила в Instagram, опублікувавши фото із сином Вілфом та донькою Ромі.

"Новий член команди прибуде всього за кілька тижнів. Я відчувала себе досить виснаженою за останні 8 місяців, але ми не можемо дочекатися зустрічі з цим малюком", — написала Керрі, зазначивши, що Вілф дуже хоче знову стати старшим братом, а Ромі поки не здогадується про те, що станеться.

Керрі Джонсон повідомила про третю вагітність

35-річна Керрі була присутня на коронації короля Чарльза разом із Борисом Джонсоном, проте на ній була вільна синя сукня та блейзер, тож про її вагітність ніхто не здогадався.

Борис Джонсон на коронації короля Чарльза з дружиною

У пари вже є двоє дітей — Вілфред, який народився у квітні 2020 року, та Ромі, яка народилася у грудні 2021 року.

Тож незабаром Борис Джонсон стане батьком восьми дітей. Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Великобританії до Керрі був одружений двічі.

Від першої дружини Алегри Мостін-Оуен, з якою він познайомився в Оксфорді, дітей Борис не мав.

Від другої дружини, Марини Вілер, доньки журналіста та телеведучого сера Чарльза Вїлера, з якою він прожив у шлюбі 25 років, народилися четверо дітей: дві доньки та двоє синів.

2009 року народилася позашлюбна дочка Джонсона від мистецтвознавиці Хелен Макінтайр.

На Керрі Саймондс Борис Джонсон одружився після народження первістка, 2021 року на таємній церемонії у Вестмінстерському соборі. Після цього вони повторили шлюбні присяги на розкішній закритій вечірці в маєтку одного з головних спонсорів Консервативної партії Великобританії 76-річного лорда Бамфорда.

Весільні фото Кері так і не показала.